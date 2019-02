Sofía Suescun reconoce ahora que sigue enamorada de Alejandro Albalá

Sofía Suescun no se aclara. Después de las idas y venidas en su relación con Alejandro Albalá, la ‘influencer’ consiguió ser una de las elegidas para ser una de las repescadas en ‘Gran Hermano Dúo’. Aunque todavía no está claro que se quede ella, Sofía ha conseguido dar un paso más para quedarse en la casa, y este jueves tendrá que luchar contra Candela.

Pues bien, lleva tan solo unos días en la casa de Guadalix y ya ha tenido algunos encontronazos con Alejandro Albalá. Sofía no pudo aguantar más y se derrumbó durante la gala el pasado martes y Alejandro se digirió hasta ella para hablar: “Déjame en paz”, le decía Sofía a Alejandro cuando éste se acercó a ella.

“Ojalá no te vea más en la vida, no sepa más de ti… “, confesaba Sofía. “¿Tú crees que no te adoro? Me parece raro que me digas que no quieres estar conmigo, y luego me digas que me quieres”, le ha dicho rotundo a Sofía, que acto seguido le ha dicho que no lo quería.

Alejandra Albalá se fue a la cocina para hablar con Sofía

“Me parece raro que me digas que no quieres estar conmigo, y luego me digas que me quieres”, le dijo Alejandro a Sofía

“¿Por qué no quieres estar conmigo? Yo quiero darte una buena vida. Lo único que pienso es en estar contigo, de verdad. Yo soy feliz conmigo mismo, y mi segunda felicidad es estar contigo. Te dije por favor espérame. Creo que aunque me digas que no me quieres, en el fondo sabía que lo que me dijiste en la cama (aludiendo a que lo mejor era que no volvieran a estar juntos) no era sincero. ¿Me quieres o no?”, le dijo Albalá.

“No quiero verte así, eres mi vida aunque no lo creas. ¿Me quieres? ¿Sí o no? Y yo me quedo con eso”, le preguntaba Alejandro a Sofía, que terminaba contestando que sí. Sofía no podía parar de llorar y parecía que no quería decirle nada para no hacerse más daño, pero como al final reconoció que sí, Alejandro dijo: “No voy a tener en cuenta lo que me dijiste el otro día”.

Sofía Suescun no podía parar de llorar

Alejandro seguía insistiendo en saber si todavía lo quería



Como Sofía seguía muy triste, Irene Rosales se metió en la conversación: “No te vengas abajo, venga arriba. Tienes mucha gente que te quiere, una madre que te ama, tienes la suerte de tener a una persona que te quiere (señalando a Alejandro), así que por favor, arriba”, le animaba la mujer de Kiko Rivera.

Irene Rosales se acercó hasta Sofía para animarla

