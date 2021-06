La colaboradora de ‘El Hormiguero’ ha vuelto a sorprender a todos en ‘El Hormiguero’ con un baile de lo más sexy, pero este nuevo reto no ha sorprendido a todos y ha provocado críticas de todo tipo.

Pilar Rubio volvió a ser la protagonista de la noche de ‘El Hormiguero’. La colaboradora de televisión hizo de las suyas y dejó a los Javis, a Pablo Motos y a todo el público impresionados con su último reto. La mujer de Sergio Ramos tenía que hacer un espectáculo de luz negra y lo hizo de 10.

Ella misma compartía el baile en sus redes sociales y contaba lo orgullosa que estaba con el resultado. Para llevar a cabo este reto ha contado con la ayuda de la coreógrafa Vinila Von Bismark, que ha sido la profesora durante varios días de Pilar Rubio: «¡Nuevo reto en @elhormiguero! Espectáculo de luz negra. Ayer quise hacer un pequeño homenaje a mi querida @vinilavonbismark y su número en @theholeshow. Siempre he admirado a Vinila y compartir estos ratos de ensayos con ella ha sido un auténtico regalo para mi. Tenéis que ir a verla, es MARAVILLOSA ❤️», escribe la colaboradora de ‘El Hormiguero’.

El espectáculo de Pilar Rubio en ‘El Hormiguero’ sorprende ¿a todos?

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de El Hormiguero (@elhormiguero)

Sin embargo, este nuevo reto de Pilar Rubio no ha sorprendido a todos. Y es que muchos de los teleespectadores creen que la colaboradora de televisión hace retos cada vez menos interesantes en el programa: «Lo siento, el baile no es lo suyo», «A mí ya me cansa que siempre salga en plan diva, antes me encantaba pero cada vez me gusta menos…», «Lo he cambiado en cuanto a salido…», «¿Y dónde está la gracia?», «Es increíble que le paguen a esta tipa por las estupideces que hace», han sido solo algunos de los comentarios que han escrito seguidores del programa.

Para la ocasión, Pilar Rubio ha lucido una imagen muy diferente a la que nos tiene acostumbrados. Al ser un espectáculo de luces negras, la colaboradora de televisión ha lucido una peluca rosa para que se viera, así como un conjunto de colores llamativos. Además, ha jugado con líquidos de colores llamativos también para que el espectáculo fuera más increíble. Cuando se ha hecho la luz en el plató de ‘El Hormiguero’, Pilar ha ocultado su cuerpo con un albornoz del mismo color que su peluca.

El look elegido para la ocasión no ha pasado desapercibido