Este martes, Jorge Javier Vázquez ha compartido sus conclusiones sobre la polémica entrevista de Isabel Gemio a María Teresa Campos. Conclusiones que han resultado duras, pero también honestas: “Hoy he estado pensando sobre este tema y he pensado varias cosas. Primero, que creo que Isabel es el ejemplo de cómo yo no quiero acabar en esta profesión».

«Es una mujer jovencísima, una profesional de muchísimos años, pero si no la llaman y si no le ofrecen algo en algún sitio por algo será. En esta profesión si funcionas te llaman. Esta profesión se hace fundamentalmente para que la gente te vea. Si no, no tiene ningún sentido», decía el catalán en ‘Sálvame’. «Si tienes un canal y las cosas que haces, por muy interesantes que sean, a filósofos o a científicos… si te ven 300 personas es que no hay prueba más palmaria de que la gente te está diciendo ‘no te quiero ver”. En su opinión, «a veces nos cuesta entender el mensaje que nos lanza la gente», pero es “así de duro”.

Por otro lado, el presentador cree que en el sector de la televisión se acaba recogiendo lo que se ha sembrado: “Siempre se acaba pagando de una manera u otra la manera en la que tú te has portado con los demás”. De alguna manera, cree que este tipo de conductas siempre “pasan factura” y que en el ámbito de la comunicación todo el mundo se conoce: «No es tan grande, es como un país muy pequeñito».

Vídeo: Instagram

Esta semana, Isabel Gemio ha respondido a los calificativos de María Teresa Campos, quien ha juzgado severamente la entrevista que le hizo y la acusado de ser una «mezquina» y una «gilipollas». «Respeto que no quiere entrar, con las tablas que tiene podía haberlo hecho con más talante y complicidad. No era para ir a degüello, ni para dejarla mal, no he hecho nunca entrevistas para dejar mal a nadie o poner el dedo en la llaga. Yo no necesito de la polémica, ni la quiero. He pensado a retirar la entrevista, ha tenido muchas más con otros personajes muy interesantes… No la he retirado porque quienes me quieren me dicen que sería como reconocer que me he equivocado. He podido estar en desacierto en la forma en que insistí quizás, pero no es por hacerle daño o hacer polémica. La voy a dejar porque es un equipo el que trabaja ahí y que cada uno saque sus propias conclusiones», ha detallado la extremeña en sus redes sociales.

Entre lágrimas, la presentadora ha contado que el día de la entrevista María Teresa se había levantado muy temprano y que tuvo que esperar cerca de una hora hasta que estuvo todo listo para comenzar la charla. Es algo que durante su encuentro le echó en cara la malagueña, quien no ocultó sus ganas de terminar el cara a cara cuanto antes. «No se le puede imponer la duración de una entrevista y no lo esperaba de ella. Eso me descolocó. No estuve todo lo bien que debería y lo siento», ha manifestado.