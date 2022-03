No hay dos sin tres y Tom Brusse lo ha demostrado al volver a entrar a un reality para salir del mismo soltero y con planes de iniciar un nuevo romance. El concursante francés se encuentra en ‘Secret Story’ en calidad de experto y es que, como Víctor Sandoval y Miriam Saavedra, han entrado en el concurso no solo para subir las bajas audiencias que está anotando en su versión de anónimos, sino también para hacerles conocedores de sus secretos por los cuales lograron colarse en la final de un concurso de convivencia. Una excusa más para que Tom Brusse vuelva a las andadas y tan solo cuatro meses después de presentar oficialmente a su nueva novia, la influencer Sarah López, la ha dejado en directo tras haber comenzado un tonteo con Sara, la última concursante oficial en entrar en la casa de ‘Secret Story’ tras la expulsión disciplinaria de Carmen.

Trascurridas las primeras 24 horas de convivencia de Tom Brusse con los aspirantes al triunfo en ‘Secret Story’, ha comenzado a sentirse atraído por Sara. El francés ha querido dejarse llevar por sus nuevos y repentinos sentimientos, lo que le ha llevado a pedir formalmente a la organización del programa que le ponga en contacto con su novia para informarle de que desea romper con ella. Aunque ha pasado muy poco tiempo desde que entrase en la casa de Guadalix de la Sierra, Tom ha comprendido que al no echar de menos a su chica es muestra de que sus sentimientos hacia ella no son auténticos y que lo más justo para ambos es hacérselo saber para disolver su relación y, quién sabe, probar suerte con la otra Sara.

La organización de ‘Secret Story’ le ha brindado esta oportunidad y Sarah López no podría haber recibido la noticia con peor gana y es que le ha dolido mucho que Tom Brusse le haya sumado a su lista de víctimas sentimentales en su currículo amoroso en televisión. “Me has dicho que me querías más que a nadie, que era la madre de tus hijos, tu futura esposa, te he presentado a mi madre y después de 24 horas te acercas a otra chica que tiene el mismo nombre que yo”, se quejaba la joven muy dolida por escuchar los argumentos por los que su novio le dejaba en directo ante España.

Las quejas de Sarah han ido más allá y es que ha querido aprovechar el momento para desenmascarar a Tom Brusse y dejar constancia pública de cómo ha jugado con sus sentimientos y cómo le prometía un futuro en común para después, en tan solo 24 horas, decir que no le echa de menos y tratar de seducir a una nueva joven: “Antes de irte me has dicho de buscar un piso para los dos y me dejas por una chica. Sé que no tienes futuro con ella. No entiendo, no te reconozco. Estoy completamente enferma. Sabes que estoy sola en Dubái y no puedes decir que me respetas, no puedes, no es posible Tom”, dice dolida Sarah, que no se cree cómo su novio pretende romper su relación aprovechando que está en televisión para dar espectáculo y asegurarse un minuto de gloria: “No puedes decirme que no me echas de menos, ¿me estás dejando delante de todo el mundo?”, añadía rota en lágrimas y sin encontrar consuelo al ver cómo su novio la traiciona.

Tom Brusse aguantó el chaparrón como hizo en anteriores ocasiones ante Melyssa Pinto y Sandra Pica. Deja que ellas se desahoguen, que le digan lo malo que es, que le reprochen todo lo que guardan en su interior para después simplemente alegar que él tampoco se encuentra en un buen momento y que su intención no es hacer daño a nadie: “Lo siento mucho, no estoy bien, lo siento”. Un modus operandi en el que se siente cómodo y que ha repetido ya tres veces en público y que a él le ha dejado tranquilo, como así le decía a Carlos Sobera, al reconocer que estaba seguro de que su decisión era lo más idóneo para ambas partes.

Ahora Tom Brusse tiene vía libre para iniciar un romance con Sara, su nuevo objetivo en ‘Secret Story’. Aunque él no es concursante oficial, sí pasará varias semanas conviviendo con los concursantes y tratando de conocer más íntimamente a Sara, quien parece también sentirse atraída por el francés. De hecho, ella le ha dejado claro que teniendo novia ella no podía actuar, algo que ya se ha solucionado: “Verías muchas más cosas de mí”, le decía ella a Tom. Ahora ya puede mostrárselas, ante la desaparición exprés de la novia.