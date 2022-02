Brenda y Nissy están nominadas. Las concursantes han protagonizado una discusión tan fuerte en ‘La casa de los secretos 2‘ que la dirección del ‘reality’ ha tomado una drástica decisión. Carlos Sobera les ha comunicado en la gala del miércoles que esta era la sanción disciplinaria que el programa había decidido adoptar ante su actitud.

«Nosotros pensamos que un concurso de convivencia es normal que haya discrepancias, críticas, enfados, discusiones… pero siempre creemos que hay límites que no se pueden traspasar. Los habéis traspasado. Concretamente, el límite del respeto. La situación se os ha ido completamente de las manos y por ello el programa ha decidido tomar medidas al respecto«, les ha dicho Sobera al comienzo del programa.

«Estáis teniendo un comportamiento poco ejemplar», les ha recriminado Carlos Sobera

«Las dos sabéis, supongo que perfectamente, a lo que me estoy refiriendo. No podemos a permitir lo que ha ocurrido esta pasada noche. Quiero que sepáis que no vamos entrar en debates o en discusión alguna sobre quién de las dos es culpable o sobre quién no lo es. Porque tan importantes son los gestos como las palabras», proseguía. «Y las dos estáis teniendo un comportamiento poco ejemplar. Por tanto, la organización ha decidido que las ambas merecéis una sanción: la nominación disciplinaria. Os lo digo con mucho cariño, pero también con mucha contundencia. Si estos hechos se vuelven a repetir, la decisión será otra: será la expulsión».

«Y algo más… Brenda y Nissy. Perdéis vuestro derecho a nominar esta noche. Quiero escuchar a Brenda y a Nissy. Para mí no es agradable», añadía el presentador. Nissy ha sido la primera en retractarse. «He pedido perdón y disculpas. Se me ha ido de las manos sacarle un dedo. He pedido perdón en tres ocasiones, pero ella también estaba en caliente. Sé que lo he hecho muy mal y me da vergüenza ajena haberle sacado un dedo. Me siento muy mal por ello. Ya he cambiado el chip y ya no quiero tomarme las cosas tan a pecho. No merece la pena discutir porque al final las cosas no se solucionan. Pido las disculpas a la organización, a la gente y a todo el mundo», decía.

Un toque de atención por sus constantes «faltas de respeto»

Sobera apuntaba «una pequeña observación». Serio, hacía hincapié en que «no es solamente el gesto de la peineta u otros gestos. Es también la subida de tono constantes que tenéis. Es la reiteración en los hechos, porque un día tras otro que os faltáis al respeto. No te quedes solo con el detalle de la peineta, que si me apuras es un detalle nimio. Es el conjunto, es todo, y está siendo muy constante».

Brenda, por su parte, ha explicado que «no hay excusa» porque «el control lo tengo yo» y la única culpable de entrar en determinadas «guerras» es ella. Por ello «acata» la decisión de la dirección del programa. Y se ha mostrado arrepentida «de corazón» porque es consciente del ejemplo que tanto ella como su compañera han dado un mal ejemplo. «Cuando los hechos no son justificables, poco más tengo que añadir», sentenciaba.