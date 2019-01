Sarah Hyland (‘Modern Family’) confirma que estuvo a punto de suicidarse

Sarah Hylandm una de las esterllas de ‘Modern Family’, se sincera en el programa ‘The Ellen DeGeneres Show’ y desvela uno de los momentos más duros que ha vivido. La actriz, de tan solo 28 años, padece displasia renal multiquística y se ha tenido que someter a 16 operaciones quirúrjicas. Además de los episodios de dolor que le causa esta enfermedad.

A sus 28 años, ya ha pasado 16 veces por quirófano hasta ahora

Su vida se volvió a torcer cuando comenzó a darse cuenta de que el riñón que le había donado en 2012 comenzó a fallarle y tuvo que someterse a un nuevo trasplante en 2017. Fue en ese momento cuando comenzó a tener pensamientos para quitarse la vida, tal y como revela en el mismo programa.

Ahora, ya respira tranquila y feliz

“Tengo un trabajo maravilloso, un maravilloso sistema de apoyo, pero después de 26, 27 años de estar siempre enferma y de tener dolor crónico todos y cada uno de los días, no sabes cuándo será tu próximo día bueno. Y es muy, muy difícil. Le escribía en mi mente cartas a mis seres queridos, explicando las razones de que hubiera tomado esa decisión, para que supieran que no era culpa de nadie. No la quería escribir en papel porque no quería que nadie la descubriese y supiese lo serio que era”, explicó.

Se dio a conocer por su papel de Haley en ‘Modern Family’

La presentadora le preguntó si había pensando en quitarse la vida y ella le respondió: “Estuve muy, muy, muy, muy cerca, sí”, confesó. Pero, el hablar con una persona le ayudó a superar este importante bache: “Finalmente hablé en voz alta con alguien y esa persona me animó a hablar con un terapeuta. Solo el hecho de haberlo dicho en voz alta me ayudó inmensamente porque me lo guardaba durante meses y meses, y expresarlo en voz alta me ayudó mucho”.

Finalmente fue ella misma quien salió de la pesadilla que estaba viviendo, tal y como ella cuenta: “Al final, terminé siendo yo misma quien me sacó de eso. Tenía que hacerlo yo misma. Me dije que tenía que hacerlo por mí misma”, dijo la actriz.

