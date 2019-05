Sandra Barneda ha sido una de las protagonistas colaterales de la última edición de ‘Supervivientes 2019’ a pesar de no participar en el programa. Ha sido precisamente su ausencia, cubierta con la incorporación de Carlos Sobera al equipo de presentadores al ‘reality’, lo que la ha situado en el centro de la noticia, ya que su salida de la plantilla ha sido muy inesperada.

Sandra Barneda se apoya en una psicóloga para que una relación de pareja funcione

A pesar de desaparecer de la parrilla televisiva, Sandra no solo no ha dejado de trabajar sino que se ha lanzado a las redes con un nuevo proyecto: un canal en YouTube. Aunque la comunicadora está feliz con él y afirma que «necesitaba hacer un ‘reset'», Sandra ha anunciado que su vuelta a la pequeña pantalla es inminente.



«No estoy fuera de la televisión. Estoy descansando de hacer programas, pero sigo en la televisión. Se dicen muchas cosas, pero… yo he parado. He encadenado durante 11 años programas y programas y programas, creo que está bien hacer un ‘reset’. Creo que está bien salirte para alimentarte y volveré, volveré dentro de muy poco a la televisión«, aseguraba la escritora. «Mediaset me propuso lo de Youtube hacer algo como si fuera una extensión de nuestra personalidad y hacerlo me esta haciendo muchísima ilusión. Y en cuanto esté en un nuevo programa de tele no lo voy a dejar, porque es algo muy personal».

Además, haciendo gala de su positivismo, Barneda ha desvelado las cosas que le ha aportado este cambio de registro y cuáles son sus planes una vez su vuelta a Mediaset se haga pública. «Cuando estás en la televisión generalista presentando pierdes un poco el ser niña. Necesitaba conectarme, alimentarme de nuevas cosas que en un programa de tele no tenían cabida. De la vuelta no puedo decir nada todavía, pero lo podré compaginar«.