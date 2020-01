El nuevo reality de Mediaset está haciendo tambalear las relaciones de los valientes concursantes que se atrevieron con esta prueba de fuego. Rubén Sánchez, de 31 años, se ha convertido en noticia por haber conquistado a Fani, la novia de Cristofer. La joven ha sido la primera en morder la fruta prohibida y besarse con este atractivo hombre que promete dar mucho que hablar.

En su vídeo de presentación, el madrileño, de 31 años, aseguraba ser un exfutbolista profesional y empresario. Asimismo hacia presagiar que su paso por la isla no iba a pasar desapercibido: «Ligo hasta con la boca cerrada, pero en este momento no me voy a callar. Si queréis hablar, hablamos”.

Escort de lujo

No solo ha sorprendido la rapidez con la que ha conquistado a una de las concursantes, además, tal y como ha adelantado JALEOS, Rubén es un profesional del amor. Y es que su ficha se puede encontrar en la web ‘Elige Male by Julia Vega’, una exclusiva agencia de acompañantes de alto nivel que trabaja tanto en nuestro territorio como fuera fuera del país. «La agencia de acompañantes masculina líder para hombres y mujeres», afirman.

El madrileño oculta su nombre real en la ficha que está disponible en la agencia y se hace llamar Raúl Madrid. Sus numerosos tatuajes alrededor de su cuerpo no dan margen al error. No solo eso, en su uenta de Instagram también posa con uno de los trajes con el que aparece en ‘Elige Male’.