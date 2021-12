Después de 13 años almacenadas bajo llave, las pertenencias de Rocío Jurado verán la luz en ‘El último viaje de Rocío Jurado’. Un especial que Telecinco emitirá el próximo martes 14 de diciembre y en el que, bajo la supervisión en directo de Rocío Carrasco, tres camiones trasladarán las 36 toneladas de peso que ocupa el legado de la cantante. Muebles, vajillas, esculturas, fotografías y documentos, cintas de vídeo, grabaciones musicales inéditas, recuerdos personales, vestidos, manuscritos, joyas musicales, duetos censurados… Un sinfín de recuerdos de ‘la más grande’ serán desempolvados tras un largo periodo guardados y serán llevadas en 18 contenedores hasta el estudio donde se graba la segunda parte del documental de su hija, titulado ‘En el nombre del Rocío’.

«Me he emocionado muchísimo cuando la he escuchado»

Esta misma tarde, en ‘Sálvame‘, se ha anunciado qué se podrá ver en este «sentido homenaje» a la artista. Minutos después de darse a conocer la emisión de este programa, Rosa Benito ha podido ver el tráiler, en el que se detalla: «Tres camiones trailers trasladarán, a lo largo de 20 kilómetros, el contenido de esos contenedores en una ceremonia que será retransmitida desde el aire, con conexiones en tierra en los puntos más delicados del trayecto… Nadie hasta hoy conocía de la existencia de esos contenedores. Ni siquiera Rocío Carrasco, su heredera universal, conoce con precisión su contenido». A la colaboradora, sus compañeros de ‘Ya son las ocho’ le han enseñado el adelanto mientras se encontraba en un acto en Madrid.

Su primera reacción ha resultado evidente. A la de Torrejón se le empañaban los ojos. «Me he emocionado muchísimo cuando la he escuchado decir que lo que más le gusta es cantar. Y decir que cuando no pueda cantar cuando sea muy viejecita seguiré cantando. Eso es lo que me emociona», ha confesado. «Me trae muchos recuerdos y por desgracia ella estaba muy enferma».

Pero ese ha sido el único detalle capaz de hacerla vibrar. Cuando ha visto todo lo que sucederá en el especial se ha mostrado tajante. «Lo del trailer no me dice nada. Su heredera, que es mi sobrina Rocío, sí tiene que saber. Por lo menos se tiene que haber preocupado de saber lo que hay allí. Porque desmantelar una casa como es La Moraleja, donde hay 40 años de historia de ella cuando vino a Madrid», destacaba.

«Ella (Rocío Jurado) lo recopiló todo, no tiraba nada. Los trajes más importantes los tiene guardados porque eran historia para ella. Por supuesto hay vídeos inéditos de conciertos, que su tío Amador Mohedano era quien los grababa. Lo tenía todo en su casa de La Moraleja, que tuvo que ser vaciada para venderla», añadía.

«Creo que mi sobrina Rocío sí tiene que saber lo que había en esos contenedores. No se puede decir que ella no lo sabía», insistía. «¿Cómo no va a saber qué hay en los tráilers? No se puede decir que ella no lo sabía. ¡Tiene que saberlo! ¿Quién vació la casa? ¿Ella no estaba presente cuando esa casa se vacía?».

«No creo que haya ningún documento comprometido»

Rosa Benito duda que en esos 18 contenedores haya escritos o documentos que puedan comprometer en modo alguno a la que fue su cuñada: «No creo que haya ningún documento comprometido. Quiero creer que no lo hay. Porque Rocío amaba a su familia ante todo. Era feliz teniendo a su familia toda junta siempre. No sé lo que puede haber. Yo ahí no puedo decir nada».

Rosa ha contado que cuando se vendió la casa de Rocío Jurado tras su muerte, sus familiares participaron personalmente en el traslado y almacenaje de sus enseres más personales y valiosos: «Todo ese despacho se desmanteló con Aniceto, mi cuñada Gloria y mi cuñado José Antonio. Y se le entregaron a Rocío en maletas. Mi cuñado José Antonio se las dejó en casa de mi sobrina Rocío».

Rosa Benito: «Quiero que el nombre de Rocío Jurado quede limpio»

«Lo único que quiero, por favor, es que el nombre de Rocío Jurado quede limpio porque ella no se ha metido con nadie, no ha juzgado a nadie ni a nada. Lo único que ha luchado ha sido por su carrera. Y ha dejado un legado musical muy importante en este país», terminaba diciendo.

En el homenaje a la más grande que se emitirá el próximo martes verán la luz todos los objetos personales de la tonadillera. «Son sus pertenencias más íntimas, que están guardadas en 18 contenedores», ha destacado el director de ‘Sálvame’, David Valldeperas. «Por fin, el público sabrá «lo que pasó el 14 de abril de 2008. Esa noche pasó algo por la noche y nos hemos enterado. ¿Qué hemos descubierto? Que todas las pertenencias íntimas de Rocío Jurado están almacenadas en un recinto dentro de 18 containers. Hay un legado, que es el musical. Pero hay otro legado, que es el más íntimo. Sus pertenencias están guardados en 18 containers en un almacén. Hay más de 36 toneladas de material», detallaba.