La reaparición de Rocío Carrasco en televisión ha generado importantes movimientos estratégicos en las personas de su familia que trabajan en la misma cadena que ella: su hija, Rocío Flores, y su tía, Rosa Benito. Ambas mujeres, colaboradoras de ‘El programa de Ana Rosa‘ y ‘Ya es mediodía‘, respectivamente, han decidido dar un paso hacia adelante ante el fichaje de la hija de Rocío Jurado en ‘Sálvame‘. De un tiempo a esta parte han dejado atrás los ataques y defensas para mostrar su lado más amable frente a la crisis familiar y mediática que las enfrenta desde hace años.

La primera en mostrar su cambio de rumbo en las respuestas que da sobre lo relativo a su madre es la hija de Antonio David Flores. Hace apenas unas horas, en el plató de ‘Supervivientes 2021‘ mostraba su cara más amable cuando le mencionaban a su progenitora. Marta López le preguntaba por la trenza que llevaba, el mismo peinado que lució Carrasco en su debut en ‘Sálvame’. «Me dicen que nos parecemos mucho. Ella es muy guapa y yo encantada», decía. También se mostraba receptiva a la idea de encontrarse con su madre en los pasillos de Telecinco. «Sé que el encuentro no se va a producir. Y no por mí. Y si fuese así no tendría ningún problema». Así, lanzaba la pelota en el tejado de su madre: si se produce un posible acercamiento no será porque ella no quiere.

La nueva actitud conciliadora de Rocío Flores respecto a su madre

Después de semanas sacando su lado más guerrero y defensivo, su actitud conciliadora resulta nueva. Y sorprendente. Probablemente forme parte de una estudiada decisión que persiga un claro fin: que la audiencia la vea en una posición más benévola y más ‘afectuosa’ con su madre. Algo que minimizaría la sobreexposición, la presión y las críticas a las que ha sido expuesta durante meses.

Algo parecido parece haber sucedido a Rosa Benito. La exmujer de Amador Mohedano ha sido especialmente combativa con el testimonio de su sobrina en ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’. Durante meses la hemos visto responder de manera muy acalorada a las declaraciones de Rocío Carrasco en su docuserie. El pasado miércoles, sin ir más lejos, cargaba contra la dirección de ‘Sálvame’. Y se quejaba de que «aquí tenemos que trabajar todos», incluida su hija, Chayo Mohedano.

Rocío Carrasco respondía a las palabras de su tía con un «me la bufa lo que diga» al que la de Torrejón ha dado respuesta este jueves. En vez de entrar al trapo, ha optado por matizar sus palabras. Y ha aclarado que cuando reclamó que haya trabajo para todos «en ningún momento se me pasa Rocío por la mente. De esta familia, la única que canta es Rosario Mohedano«. Asimismo, ha asegurado: «Si le han dicho eso para calentarla…. juro por la gloria de su madre y por la Virgen de Regla que jamás me refería a ella»…

Aunque las acciones de Rosa Benito y de Rocío Flores podrían parecer coordinadas, lo cierto es que cada una ha optado por esta estrategia por su cuenta. Un plan que promete un horizonte pacífico entre todas las partes. Al menos de momento…