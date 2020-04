Nunca antes Rocío Flores se había mostrado tan tajante al hablar de su madre, Rocío Carrasco. Las constantes preguntas del que fuera su apoyo en ‘Supervivientes’, José Antonio Avilés, la han sacado de quicio y finalmente no ha podido más que explotar. Ambos han protagonizado un tenso enfrentamiento repleto de reproches y duras acusaciones.

Rocío Flores ha culpado al periodista de sus dobles intenciones en los Cayos Cochinos: «He venido a hacer un concurso, a involucrarme con mis compañeros. No he venido a darte una exclusiva». Mientras que este le contestaba con dureza, aludiendo a su perfil público: «Aquí has venido a limpiar tu imagen porque la tenías muy manchada».

La conversaciones se ha ido, poco a poco, acalorando mientras Rocío Flores defendía con vehemencia su postura: «Nunca voy a hablar mal de mi madre. Me llamo Rocío Flores Carrasco». Y si en algún momento el periodista pensó que podría contar con una entrevista de la joven, Rocío ha despejado todas las dudas: «Jamás se me ha pasado por la mente hacer una exclusiva hablando mal de mi madre».

¿Qué he hablado yo mal de mi madre?», le preguntaba muy enfadada. Reiteraba que nunca lo había hecho: «Ni en púbico ni en privado, jamás. Solo he defendido el concurso de mi padre». Asimismo, ha acusado a Avilés de querer hacerle daño con un tema que sabe genera una gran expectación mediática en el exterior.

José Antonio Avilés ha querido defenderse aludiendo a su profesión como periodista: «Tengo la obligación de informar». Iba más allá y acusaba a la joven de no tratar el tema porque sabía que Rocío Carrasco no iba a hablar. Rocío Flores ha querido zanjar el tema: «A mi madre la dejas en paz porque no está concursando». Rocío ha querido dejar a un lado a su progenitora en el enfrentamiento ya que no se merecía ser protagonista de lo que allí estaba sucediendo.

Desde el plató de ‘Conexión Honduras’, Antonio David Flores se ha pronunciado sobre el altercado: «Ella sabe perfectamente la opinión que tiene sobre su madre, lo demostró cuando estuvo aquí sentada en ‘GH VIP’ defendiéndome. Lo que hace es callar la boca a Avilés», explicaba.

Rocío Flores acerca posturas con Ana María Aldón

Si la relación de Ana María Aldón y Rocío Flores ha sido muy comentada en la actual edición de ‘Supervivientes’, ahora han sorprendido con un radical cambio de actitud. Ambas se han mostrado cómplices y felices en la ‘Playa de los mortales’ compartiendo confidencias. «No te puedes imaginar lo feliz que puede estar mi marido ahora mismo. Y yo feliz también», afirmaba la diseñadora sobre esta inesperada reconciliación.