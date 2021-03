Twitter ardía viendo a Rocío Carrasco contando su historia entre lágrimas tras dos décadas de profundo silencio.

Durante muchos años Rocío Carrasco ha sido juzgada, no solo en los platós de televisión también por la calle donde desconocidos la llamaban «mala madre». Ahora, la hija de Rocío Jurado ha decidido contar su verdad a través de un sonado docu-reality que marcará un antes y un después en su vida. Su versión de los hechos pronto se ha convertido en trending topic y ha recibido el apoyo de muchos internautas.

Corazones violeta, mensaje de apoyo, memes… Las redes sociales ardían viendo a Rocío Carrasco contando su historia entre lágrimas tras dos décadas de profundo silencio. Un auténtico acontecimiento para muchos, alguno incluso llegaba a calificar que solo se superaría con una serie en Netflix protagonizada por Antonio David Flores. El colaborador ha sido otro de los grandes protagonistas. Muchos han señalado que sus abogados estaban tomando nota al respecto.

Tras años siendo denostada, ahora está recibiendo apoyo público. «Por favor, que abran el cierre perimetral de las CCAA, que España, necesita darle un abrazo a Rociíto», señalaba un tuitero. Además, son muchos los que han creído su versión. «Me creo a Rociíto. ¿Por qué no? Aunque comunique mal. Las malas víctimas también lo son. Pero esto no son formas. Por otro lado, después de este espectáculo, ¿van a seguir pagando al ex?», afirmaba otro.

Desde rostros anónimos a personajes conocidos, todos han querido opinar. Toñi Moreno apoyaba el sufrimiento de Rocío Carrasco. «Es tan doloroso todo. Rocío hoy está representado a muchas mujeres y muchos hombres que han sufrido el síndrome de alienación parental. Las únicas víctimas son los niños», aseguraba la periodista.

El mensaje de Irene Montero

El docu-reality de Telecinco ha movido conciencias e incluso ha recibido un mensaje por parte del Gobierno. La ministra de Igualdad, Irene Montero, se pronunciaba vía Twitter. «El testimonio de Rocío Carrasco es el de una víctima de violencia de género. Cuando una mujer denuncia públicamente la violencia puede ser cuestionada o ridiculizada. Por eso es importante el apoyo».

Acompañaba su tuit del hashtag #RocioYoSiTeCreo. Una etiqueta que han utilizado muchos para recordar a las víctimas de violencia de género. «El caso Alcàsser, Nevenka, la víctima de Manada, Rociito y tantísimas otras. Qué importantes los relatos que se cuentan. Feminismo es elegir no narrar sus historias como malas mujeres que se lo buscaron, sino narrar las historias del maltrato que sufrieron».

El relato de Rocío Carrasco ha sido completamente desgarrador. Entre lágrimas iba desgranando su versión de los hechos y como durante años estuvo completamente anulada a merced de quien ha calificado su «verdugo». También ha relato el momento en el que tocó fondo e intentó suicidarse. Un duro episodio del que se avergüenza por completo. «El 5 de agosto decidí que no quería seguir viviendo. Determino que no puedo, que no quiero volver».