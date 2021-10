«Yo pondría mis manos en el fuego, y no las quemo, que Rocío Carrasco no va a violar la intimidad de su madre», ha asegurado la colaboradora.

Rocío Carrasco continúa copando titulares de la crónica social. La segunda entrega de su documental está levantando ciertas ampollas, muchas de las cuales tienen que ver con su decisión de sacar a la luz ciertos escritos personales que habría dejado Rocío Jurado. Terelu Campos se ha pronunciado al respecto defendiendo a capa y espada a su amiga: «Me llama la atención de que todo el mundo se esté poniendo el parche antes de que salga el grano. Yo pondría mis manos en el fuego, y no las quemo, que Rocío Carrasco no va a violar la intimidad de su madre, a partir de ahí, ¿por qué tanto miedo?».

La hija de María Teresa Campos se ha explayado sobre este asunto: «Hace unos meses nadie reconocía que Rocío había escrito algo. Ahora después de 16 años de su muerte todo el mundo quiere ver los papeles», ha indicado durante su intervención en el programa ‘Viva la vida’. También insistía en que ciertas reflexiones posiblemente nunca vean la luz. «Sé algunas frases de ese contenido que no creo que se hagan públicas. No voy a entrar si Ortega Cano debe temer. No voy a desvelar, del poco conocimiento que tengo a lo largo de los años, lo sé de mucho tiempo atrás».

Asimismo ha reconocido que por las conversaciones que había tenido con su amiga presentía que existe un contenido que nunca se desvelará. «Por decisión de Rocío Carrasco, de ella de fidelidad y compromiso con su madre, por su intimidad”. También se pronunciaba sobre aquellos que temen que ciertos temas comprometidos se difundan públicamente. “Ahí va vuestro nerviosismo, ¿por qué crees que va a desvelar determinadas cosas que sabe que su madre no quería?», afirmaba dirigiéndose a su compañera de plató, Ana María Aldón.

Terelu insistía en que su amiga está haciendo esto por su madre y confirmaba que lo que la artista no quiso que se supiera «no se va a saber». «¿Cual es el puñetero motivo de que os preocupéis? Yo a Rocío no la he visto preocupada ni que haga algo que sea constitutivo de delito, ¿por qué pensáis que lo que Rocío se quiso llevar a la tumba no se va a quedar en la tumba?».

El malestar de Ana María Aldón

La mujer de José Ortega Cano, por su parte ha defendido una postura contrapuesta a la que ha adoptado Terelu. “He visto un reportaje que se le hace a Rocío Jurado y dice que sí está escribiendo algunas cosas, pero que no le gustaría que vieran la luz”. También se manifestaba sobre la reciente decisión de Gloria Camila Ortega de tomar medidas legales para frenar que los documentos se desvelen. «Ella lo hace por iniciativa propia porque también es hija legítima de salvaguardar el honor y el derecho de la intimidad de lo que dejara o no dejara su madre. Ella protege a su padre en cualquier momento no hace falta que nadie salga diciendo que lo va a hacer público».

La colaboradora ha explicado que su intención es defender a su progenitora. «Ella no trata de proteger a su padre, esta protegiendo unos documentos que deja su madre que cuenta de su vida y como hija tiene derecho a conocer antes de que se divulgue. Yo haría lo mismo. Mi marido no ha hecho nada, él no ha movido nada. Es un tema muy peliagudo».