Hace tan solo tres días que Gloria Camila Ortega era expulsada de su última aventura televisiva: ‘Pesadilla en el paraíso’. La hija de José Ortega Cano se ha encontrado en el exterior con un panorama totalmente inesperado. A la crisis matrimonial de su padre con Ana María Aldón se une un nuevo protagonista: Patricia Donoso. Una mujer que asegura haber mantenido una relación con el torero en el pasado. Con muchos frentes abiertos, la joven se sentará este mismo domingo, 16 de octubre, en el debate del reality.

Gloria Camila seguro que tendrá tiempo de tocar en profundidad muchos temas de candente actualidad, entre ellos, la sonada entrevista que Ortega Cano concedió en ‘El programa de Ana Rosa’ en la que evitó confirmar su separación de Ana María Aldón. Aún resuena con fuerza una frase que pronunció el diestro dirigida a su todavía mujer. «Tengo el semen fuerte, ¡vamos a por la niña!», afirmaba dejando a muchos con la boca abierta.

Las nuevas polémicas para Gloria Camila

Aunque lo más sorprendente que ha pasado en los últimos días son las declaraciones realizadas por Patricia Donoso. «Me he enrollado con Ortega Cano. Eso lo saca Lydia Lozano, con gran acierto como siempre. Me enrollo con él en España en una feria de Sevilla o un Rocío, ahora no me acuerdo. No nos acostamos. Él no estaba casado en aquel momento, pero estaba viviendo con Ana María y además estaba embarazada. Íbamos él y yo de Sevilla a Madrid en el AVE y nos íbamos a quedar en mi finca de Ciudad Real, pero su hermano lo esperaba en Madrid y no pudo ser», afirmaba en el ‘Deluxe’.

Gloria Camila ya ha señalado que su padre está decidido a demandar a la abogada. También ha subrayado -a través del periodista Aurelio Manzano- que el torero no ha llegado a conocer a esta mujer «Nunca se han conocido personalmente, tampoco en el AVE. Jamás mi padre le encargó hacer un comunicado. Es absolutamente falso». La joven ha negado de forma rotunda que su progenitor haya tenido una relación sentimental con Patricia Donoso, ni tan siquiera a través de un chat. «Mi padre va a tomar acciones legales y la va a demandar».