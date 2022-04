Muchos eran los que esperaban con esperanzas el regreso de ‘Grand Prix’, uno de los programas más exitosos en la década de los 90 y los años 2000, que enfrentaba a dos pueblos de la geografía española en juegos de lo más variopintos y en los que sus concursantes sufrían aparatosas caídas y desternillantes situaciones. Un formato ideal para disfrutar en familia que cayó en el olvido y que ahora volverá por la puerta grande, como así acaba de anunciar el propio Ramón García, mítico presentador del espacio, que ya ha reconocido que se ha puesto manos a la obra para dar forma al regreso de ‘Grand Prix’ en España. Eso sí, este proyecto ha sido empujado por Ibai Llanos, gran fan del programa, y se espera que lo nuevo de este formato no sea emitido en la televisión pública, sino en streaming en otra plataforma.

Ramón García e Ibai Llanos ya anunciaron su deseo de que el ‘Grand Prix’ regresase durante las Campanadas del 2022 y ahora, cinco meses después, los planes parecen estar más cerca de materializarse. Ha sido el propio presentador el que ha anunciado que este programa que ha marcado a una generación “volverá pronto”, aunque por el momento no puede poner una fecha en el calendario pues aún se encuentran rematando algunos aspectos básicos del programa. “Llegará con muchos cambios, pero sin perder la esencia”, y es que la idea es darle una nueva vida al formato, un giro de tuerca para fidelizar a un público distinto, pero con las mismas ganas de disfrutar: “Lo que no podría pasar por la cabeza de nadie que entienda este oficio y de esta industria de la televisión es que hagamos un programa en el 2022 igual que en 1996”, reconoce Ramón García en conversación con la Cadena Ser.

La sociedad ha cambiado mucho en estos años y hay cuestiones que han ido variando hasta el punto de hacer incomprensible que lo que sucedía antes se emitiese ahora por televisión. Por ejemplo, uno de los principales reclamos del ‘Grand Prix’ en su primera etapa eran los juegos en los que se incluían una vaquilla, pero ahora esto no se plantea, pues la sociedad ha avanzado hasta el punto de comprender que el disfrute no puede ir ligado al sufrimiento de un animal: “La nueva ley de protección animal del Gobierno actual no lo permite, y eso a mí me da mucha rabia, porque la vaquilla era parte fundamental”, reconoce el presentador en la radio, que cree que parte del éxito del programa residía en el atractivo de exponer a los concursantes a la vaquilla mientras trataban de cumplir con las distintas pruebas. Y aquí reside uno de los puntos que no cambiarán y es que seguirán enfrentando a los vecinos de dos pueblos de nuestro país y le darán un papel destacado a los alcaldes de estos municipios, lo que ayuda a dar a conocer su región y, de paso, disfrutar luchando por llevar el nombre de su pueblo a lo más alto de la competición.

Aunque aún hay misterio respecto a cuándo se emitirá el regreso de ‘Grand Prix’, las pistas apuntan a que se cumplirá con la tradición y con la llegada del verano volverá también el programa estrella durante tantos años. Aún no hay fecha fijada en el calendario. Ramón García anuncia que será muy pronto y ya ultima los detalles con Ibai Llanos y seguramente en junio ya comenzará a sonar con fuerza la vuelta de un clásico que ha marcado una generación y buscar continuar robando carcajadas, aunque con un giro de tuerca para adaptarse a las nuevas épocas y sus nuevas reglas.

