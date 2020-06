La gala inaugural de ‘La casa fuerte’, la nueva apuesta de Telecinco, dejó manifiesta cierta tensión entre José Labrador y Macarena Millán, la novia de Rafa Mora. La pareja mostró algo de recelo cuando tuvo que formar pareja durante el reality, aunque finalmente accedieron a ello. Ahora, Rafa Mora ha desvelado el motivo que provocó su enemistad con el exconcursante de ‘Gandía Shore’ con quien durante un tiempo mantuvo una buena amistad, pero desde hace cuatro años no se habla con él.

«Cometí un grave error. Nunca te metas en una relación», ha confesado el colaborador a Sonsoles Ónega durante el debate del programa. Ha explicado con todo detalle el motivo que provocó su enemistad: «Labrador salía con una chica que se fue de ‘Mujeres Hombres y Viceversa’ y cuando llevaban un año de relación, aparece un chico que me dice que se está acostando con su novia», ha contado. Entonces tomó la decisión de guardar silencio durante tres meses y no contárselo a su amigo: «Los veía bien y no quería meterme».

Eso sí, siempre dudó si estaba actuando de la forma correcta ya que Labrador era su amigo. Un buen día el joven le llamó destrozado para comunicarle que había terminado la relación con Ana y estaba fatal. «Yo ahí le digo que no sé si lo he hecho bien o lo he hecho mal, pero este tipo me dijo en Barcelona que se estaba viendo con ella». Labrador se mostró agradecido en un principio por la información y le dijo entonces que era el mejor, pero poco después de la ruptura retomó la relación. Fue ahí cuando la amistad quebró: «Yo soy la peor persona del planeta y lo he inventado todo», ha afirmado.

«La relación murió». De aquel suceso han pasado cuatro años en los que no se han hablado. «No digo que sea mal tío», señalaba Rafa. Respecto a la participación de su novia en ‘La Casa Fuerte’ en la que curiosamente se ha convertido en la pareja de Labrador, explicaba que Macarena era una persona muy correcta y educada y que su enemistad no le debía afectar en el concurso. Sin embargo, indicaba que «sabiendo que hemos tenido esa movida la relación igual es más complicada».

El nuevo reality de Telecinco

‘La Casa Fuerte’, la nueva apuesta de Telecinco con un formato innovador, está presentado por Jorge Javier Vázquez, Sonsoles Ónega y Nuria Marín. Entre los concursantes se encuentran viejos rostros conocidos de la cadena como Yola Berrocal, Leticia Sabater, María Jesús Ruiz y su madre, Juani Garzón, Maite Galdeano y su hijo, Christian Suescun, Estefanía Carbajo y su novio, Christofer y Jaime Ferre y su novia, Cristina Gelabert.

El reality está protagonizado por diversas parejas que a lo largo de las próximas semanas se deberán enfrentar a distintas pruebas para conseguir dinero que guardarán en la caja fuerte de su cuarto. El resto de las parejas, acampadas en el jardín, tendrán la misión de asaltar a sus rivales para arrebatarles su habitación y el contenido de su caja fuerte.