La cantante Ana Fernández Villaverde, conocida artísticamente como La Bien Querida, ha hecho su segunda visita a ‘El Hormiguero’ para presentar su nuevo trabajo discográfico, titulado ‘Paprika’. El disco, que ya está a la venta en tiendas y en plataformas digitales, mezcla raíces pop contemporáneas con sonidos caribeños y latinos. Canciones que se conoce al dedillo Nuria Roca, con la que mantiene una amistad desde hace 20 años que pocos conocían y que se dio a conocer la primera vez que la artista fue al programa de Pablo Motos. Ahora, la intérprete ha hablado de otro rostro conocido con quien también tiene muy buena sintonía: la Reina Letizia.

Pablo Motos ha querido preguntarle por su relación con la Reina Letizia. «¿Es verdad que eres amiga de la Reina Letizia?», preguntaba el presentador del espacio de Antena 3. Sin embargo, la invitada ha querido matizar sus palabras: «Bueno, amiga no, la he conocido en dos actos y ya la gente diciendo como que nos escribimos…», ha comenzado diciendo. «La primera vez me llamaron para conducir unos premios, que yo pensaba que era para conducir mi furgoneta», ha dicho entre risas.

La Reina Letizia, fan de la música indie

La Bien Querida ha recordar cómo fue su primer encuentro con la monarca: «Fue en unos premios que premiaban la sostenibilidad. Yo había llevados mis vinilos, porque yo sabía que a la Reina le gusta mucho la música indie. Le quería dar los vinilos a un guardaespaldas y me dijo: ‘¿No prefieres dárselos tú misma? Vamos a ponernos por aquí, para que nos vea, y a lo mejor se acerca'», ha confesado. Fue entonces cuando, efectivamente, Letizia se acercó a saludarla y recogió el regalo que la invitada de Pablo Motos tenía preparada para ella: «Conocía mi música. Estuvimos hablando bastante tiempo, porque a ella le gusta mucho el deporte como a mí«, continuaba explicando.

La invitada ha hablado maravillas de la Reina Letizia, a quien define como una persona «muy graciosa». «Es muy simpática y muy graciosa. Ella misma se reía diciéndome: ‘¿Te imaginas que aparezco en tu gimnasio con ropa de deporte?'», ha recordado dejando a todos los espectadores perplejos por sus declaraciones sobre la cercanía de la mujer del Rey Felipe VI.

La Bien Querida compartió su instantánea con la monarca

Fue el pasado mes de junio cuando la artista y la Reina Letizia se conocieron e incluso inmortalizaron ese momento. Tan solo un día después, La Bien Querida compartió la instantánea a través de sus redes sociales y escribió cómo había sido su encuentro con la mujer de Felipe VI. «La tarde/noche de San Juan tuve el reto y la suerte de presentar junto con su director Jaime Cantero la segunda edición de los Premios Retina Eco 2022 #capgemini que se celebró en el COAM. Unos premios que reconocen los proyectos más innovadores en sostenibilidad 🌿Además conocí a la Reina Letizia y estuvimos hablando un buen rato de música, de nuestras hijas, redes sociales, deporte y de la vida… olé», dijo por aquel entonces.

En una reciente entrevista con Jenesaispop, también habló de ese encuentra: «Le interesa muchísimo la música independiente», reveló. «Me habló de toda mi discografía, se lo sabía absolutamente todo, que acababa de sacar un single, La perra del hortelano… Le interesa la cultura», añadió. De todos es conocidos que la Reina Letizia es una gran amante de la cultura, algo que ha inculcado también a sus hijos, la princesa Leonor y la infanta Sofía.