El colaborador ha aparecido en ‘Sálvame’ con una piel más bronceada y el pelo bastante más claro. Un inesperado cambio de imagen que ha hecho arder las redes.

Este miércoles, Kiko Hernández ha sorprendido a la audiencia de ‘Sálvame’ al presentarse con un aspecto muy distinto al que nos tiene acostumbrados. El colaborador ha presentado el primer segmento del programa luciendo un ‘look’ muy juvenil: lucía un nuevo corte de pelo que resultaba muy favorecedor. Con un peinado ligeramente ‘revuelto’, el madrileño se ve francamente bien… Pero aún hay más: no solo se ha animado a hacerse un corte de pelo distinto. ¡Su piel se veía más bronceada… y se ha teñido el pelo!

A sus 44 años, Kiko Hernández llevaba mucho tiempo llevando el pelo completamente al natural, con las canas en estado puro, sin ningún tipo de tratamiento para matizar su color. Sin embargo, con la llegada del nuevo año se ha animado a transformar su imagen. Él mismo ha explicado que con el 2021 ha decidido renovar ligeramente su aspecto.

«Me he dado unos UVA que me he quedado tan a gusto»

«Kiko, tienes que aclarar que no te has hecho nada en la cara, que pareces el hijo de Antonio Machín», bromeaba Jorge Javier Vázquez. Sin dar demasiados detalles, Kiko Hernández le respondía: «Es el 2021. Que estaba hasta las narices de estar blanco como copito de nieve. Me he dado unos UVA que me he quedado tan a gusto», soltaba ante la mirada de curiosidad de sus compañeros.

Como es habitual, los usuarios de las redes sociales no han tardado en comentar el sorprendente cambio de ‘look’ del colaborador. «Madre mía paso a Telecinco y he tenido que mirar dos veces porque me parecía que el el presentador de esta tarde era el maestro Joao y resulta que es Kiko Hernández menudo recauchutado se ha hecho en la cara y tinte feo que se ha puesto. Parecen gemelos», comentaba un usuario.

Las redes responden al inesperado cambio de aspecto de Kiko Hernández

Otros señalaban: «Pero por Dios, ¿Quién le ha hecho ese crimen a Kiko Hernández en la cara? No sabe que existen esponjas para esparcir el maquillaje?». También ha habido que aplaudía su determinación de pasar por ‘chapa y pintura’: «Kiko qué guapo estás con el tinte de pelo. Estás más joven». Una internauta añadía: «Lo mejor de hoy el tinte de pelo de Kiko Hernández».