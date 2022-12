Nadie se lo podía imaginar, pero ha ocurrido. Anne Igartiburu no presentará las Campanadas en TVE por primera vez en 17 años y en su lugar estarán Ana Obregón y Los Morancos. La presentadora de televisión no ha querido pronunciarse directamente sobre este hecho, pero no ha dudado en responder a Ana a través de una publicación en la que aseguraba que echará de menos a esta en la Puerta del Sol: «Echaré de menos a mi querida @anneigartiburu, pero estaré muy bien acompañada por @los_morancos«, declaraba la actriz.

Apenas unas horas después, Anne Igartiburu le respondía en esta misma publicación, por lo que ya conocemos cuál ha sido su primera reacción tras quedase fuera de las Campanadas de TVE después de 17 años presentándolas: «Será un precioso homenaje para honrarlos a los tres 🙏🏻 y verte brillar como siempre lo haces, Compañera. Todo mi amor para ti, Ana», ha escrito Anne Igartiburu tras conocerse que no estará al frente de las Campanadas como lleva haciendo desde hace años.

La presentadora de televisión manda un mensaje a Ana Obregón

Una reacción de lo más inesperada, ya que en vez de mostrarse enfadada con la decisión tomada por la cadena, Anne Igartiburu ha dejado más que claro que se alegra por su compañera de trabajo. A pesar de que no ha llegado al parecer a un acuerdo con la cadena, la presentadora de televisión se alegra por sus compañeros y así lo ha mostrado de manera pública.

Pero Anne Igartiburu podría tener un plan para este 31 de diciembre. Y es que la presentadora podría reencontrarse con Ramón García, su compañero de tantos años en las Campanadas, en el espacio de Ibai Llanos, que presentará las Campanadas en su canal de Twitch, en el que tiene millones de seguidores.

Ramón e Ibai presentarán de nuevo las Campanadas en Twitch

El pasado año, Ibai y Ramón dieron la bienvenida al nuevo año, algo que también harán en apenas unos días. Un seguidor del streamer aseguró que sería una gran idea contactar también con Anne: «Contacta con Anne Igartiburu, que este año no las hace en TVE. ¡Un trío perfecto de ases! Ibai, Ramón y Anne». Este mensaje recibía el like de la presentadora, lo que ha sido interpretado como una buena idea. Por ahora habrá que esperar para ver si Anne finalmente se une a la fiesta de Ibai Llanos.

Ana Obregón, feliz por la oportunidad que le ha dado TVE

Ana Obregón estará este año en la Puerta del Sol para tomarse las 12 uvas en TVE. Lo hará en esta ocasión junto a Los Morancos, y no junto a Anne Igartiburu. La actriz no dudaba en desvelar que está emocionada ante la oportunidad que le ha brindado la cadena en estos momentos. Además, se pronunciaba, aunque de manera leve, de la primera vez que Anne Igartiburu no estará presentando las Campanadas en 17 años.

«🍇𝑪𝒂𝒎𝒑𝒂𝒏𝒂𝒅𝒂𝒔🍇 Estoy muy emocionada y agradecida de volver a dar las campanadas en @rtve. Echaré de menos a mi querida @anneigartiburu, pero estaré muy bien acompañada por @los_morancos. Me conmueve mucho recordar las campanadas del 2021 y los millones de personas que nos visteis con cariño. Pensé que serían las campanadas más difíciles de mi vida sin mi hijo pero al menos sentía el cariño de mis padres que me veían desde casa 💔», empezaba escribiendo.

Sin embargo, no se quiso detener mucho en la ausencia de Anne Igartiburu en la Puerta de Sol. Aseguraba que la echará de menos, pero seguidamente, declaraba que estará muy bien acompañada de Jorge y César Cadaval, con los que siempre ha mantenido una buena relación.