Dos presentadoras fueron evacuadas del programa en el que estaban tras dar positivo en coronavirus, lo que ha provocado que sean noticia.

Lo que ha sucedido en ‘The View’ es insólito. Ni las protagonistas ni los espectadores pueden creer todavía que dos presentadoras fueron evacuadas de un programa en pleno directo. Cuando ya llevaban varios minutos en el aire, una voz de producción pidió a las comunicadoras que salieran del plató. «¿Podéis salir un segundo del plató, por favor? Habrá más información después», dijeron. No se explicaban el motivo hasta que instantes después se conoció la razón: habían dado positivo en un test de coronavirus y eso llevó a los directores a tomar esta drástica decisión. No era seguro para ningún compañero, como tampoco lo era para la vicepresidenta de Estados Unidos, que estaba a punto de entrar al programa.

Ambas estaban vacunadas y no habían sufrido ningún síntoma, por lo que no se esperaban que sucediera esto. Tanto Sunny Hostin como Ana Navarro han copado titulares tras este contratiempo y, de hecho, una de ellas se ha pronunciado mientras se mostraba muy indignada. No está de acuerdo con que el diagnóstico se hiciera público cuando ni siquiera ellas conocían el resultado de su prueba. Horas después de su evacuación ‘in extremis’, las dos presentadoras han reconocido que se trataba de un falso positivo, sin embargo, ya era tarde.

Las pruebas rutinarias fallaron y no se habían contagiado, a pesar de que en un principio creyeron que sí. Esta no fue la única consecuencia que tuvieron que afrontar, prueba de ello, que el marido de Anna Navarro, quien es cirujano, tuvo que abandonar una operación que estaba realizando por precaución.