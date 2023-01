Ha sido el tema del momento. Durante toda la semana, desde que se promocionó el Chester de Risto Mejide a Tita Cervera, había una pregunta que copó todos los titulares. El presentador se dirigía directamente a la baronesa Thyssen y le lanzaba a bocajarro una de las cuestiones sobre las que más se ha especulado en los últimos tiempos: ¿Es tu hijo Borja el padre de tus hijas?, le decía Mejide. La baronesa se emocionaba, giraba la cara y le dedicaba un mohín antes de responder: “Las niñas tienen un padre”.“Mejor lo dejamos ahí”, le replicaba un Risto comprensivo.

Y parece que justo eso es lo que ha decidido hacer Mediaset con la pregunta, dejarla ahí. Tras publicar un avance del programa en el que lo más destacado era la polémica pregunta, el equipo de Viajando con Chester y la cadena decidieron en último momento eliminar la polémica secuencia. Una decisión con la que Risto ya se ha manifestado en contra. Fuentes del grupo de comunicación se han puesto en contacto con varios medios para justificarlo: «Después de analizar el contenido completo del programa hemos considerado oportuno retirar esa pregunta, para evitar cualquier posible problema en torno a la privacidad de dos menores de edad”.

El momento solamente estuvo disponible unas horas para los suscriptores de la plataforma digital de Mediaset. Luego, rápidamente se decidió eliminar la pregunta y un vídeo previo en el que se contextualizaba por qué se le realizaba. Y es que Risto preguntaba por la tan especulada paternidad de María del Carmen y Guadalupe Sabina, las dos hijas de Carmen Cervera que nacieron en Los Ángeles en 2007 mediante un vientre de alquiler: “Las niñas son monísimas. Una de ellas quiere ir a Harvard. Es la niña que tiene mejores notas en el colegio. La otra es más artista, le gusta dibujar, pintar bailar, la música. Es una romántica”, decía la baronesa antes de la complicada pregunta. Tita, con la llegada de sus niñas, se convertía en madre 5 años después de fallecer el barón. Aunque las especulaciones sobre la verdadera paternidad de las niñas se ha extendido hasta la actualidad.

Aún así, el formato funcionó muy bien en el prime time de Cuatro, marcando un 9,5% de share y congregando a casi un millón de espectadores. La coleccionista de arte habló de difícil relación con su hijo, Borja Thyssen, del que sigue distanciada a día de hoy. Para Tita es un auténtico tormento continuar distanciada de su primogénito: “Lo sigo echando mucho de menos”, confesaba. Para ella, solamente existe un motivo por los que continúan distanciados: “Las personas que están a su lado tienen otra mentalidad. Son otras personas. No son como era Borja ni como yo soy”, sentenciaba, sin mencionar de manera explícita a la mujer de su hijo. Aunque ella, aún no ha perdido la esperanza: “Las madres siempre pensamos que puede haber un cambio. Soy una persona positiva y habrá un cambio un día, ya está. Lo he intentado favorecer mil veces”.