El tenista se ha abierto en canal y ha hablado abiertamente de su relación con su mujer: «La conozco desde que soy pequeñito».

Rafa Nadal se ha abierto en canal ante Bertín Osborne. El tenista se ha convertido en el invitado más especial de ‘Mi casa es la tuya’ y ha mostrado su faceta más personal y desconocida. Así, el mallorquín ha abierto su corazón y ha compartido con el cantante de rancheras cuáles son sus planes de futuro con su mujer, Xisca Perelló.

Mientras que compartían confidencias entre fogones, Rafa Nadal no ha podido evitar hablar de su mujer, Xisca Perelló, su amor de la infancia (con la que lleva quince años) y con la que acaba de celebrar su primer aniversario de boda. Muy hermético a la hora de hablar de su vida privada, y más aún del amor de su vida, el tenista ha admitido que entre sus planes de futuro se encuentra tener hijos y formar una familia. Algo que habían planeado años atrás pero que no han podido cumplir: “Hay un problema… Yo pensaba que cuando me retirara… Pero pensaba que a los 30 años ya estaría caput… pero se ha ido alargando el tema”. Además, ha hecho hincapié en que confía en tener hijos pronto e insiste en que le encantan los niños.

A la hora de hablar de su mujer, el tenista no ha podido evitar disimular su sonrisa de oreja a oreja y ha admitido que su carácter es mucho más tranquilo, algo que encaja a la perfección con la vida profesional del tenista. «La conozco desde que soy pequeñito. Yo la llamo Mery, ella se llama María Francisca, yo solo la llamo así cuando hay un poco de tensión», desvela. Sobre su primer año de casados, el mallorquín asegura que no ha cambiado nada en ellos y «de momento no tengo queja».

De la misma forma, Nadal ha asegurado que el confinamiento no ha hecho mella en ellos, aunque reconoce que su mujer ha sido la que mejor ha llevado el tiempo de encierro en casa. «Hacía sus horas de oficina, es la directora de la Fundación y había trabajo para dar y regalar. Yo solo podía hacer un poquito de preparación física desde mi casa», relata.

Rafa y Xisca han celebrado su primer aniversario de boda

Rafa Nadal y Xisca Perelló pusieron el broche de oro a su relación el pasado 19 de octubre. La pareja se dio el «sí, quiero» en una boda de cuento de hadas a la que acudieron cerca de 400 invitados, entre los que se encontraba don Juan Carlos. El matrimonio celebraba el día más importante de sus vidas en la más estricta intimidad y con altas medidas de seguridad. Desde entonces, tal y como ha confesado el mallorquín en su charla en ‘Mi casa es la tuya’, la pareja sigue haciendo la misma vida que antes y cuenta los días para formar su propia familia.