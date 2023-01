Dormir es una acción tan importante para el ser humano que hasta el diccionario de la RAE recoge un total de 17 acepciones distintas para referirse a ella. «Hallarse en el estado de reposo que consiste en la inacción o suspensión de los sentidos y de todo movimiento voluntario«, «ser objeto de descuido, olvido o postergación», «sosegarse o apaciguarse», son solo algunas de ellas. Sea cual fuere la descripción más adecuada para describir de manera precisa en qué consiste el verbo, nada mejor que un buen ejemplo para ilustrarlo. Este jueves, Pilar Vidal se ha quedado frita durante la emisión de ‘Sálvame’.

Sí, la periodista -y jefa de sección ‘Gente’ del diario ‘ABC’ se ha entregado a los brazos de Morfeo en pleno directo. Puede que el mucho madrugar o el agotamiento hayan provocado que se le cerrasen los ojos. Y, claro, en un espacio como este, donde todo se analiza con lupa, su gesto no ha pasado desapercibido. Poco han tardado las cámaras en pillarla en plena cabezadita. «Ha sucedido algo durante la emisión que vamos a flipar. Es algo que a la dirección nos tiene muy preocupados. Cuidado. En el pantallón lo vamos a ver«, ha anunciado Jorge Javier, entre risas. «Sois malvados», le ha respondido la colaboradora.

Cuando por fin se ha podido ver el vídeo de Pilar Vidal en su modorra, los compañeros se han desternillado de la risa. «¿Te has quedado frita?», lanzaba el de Badalona. «Es que los animales no me molan», explicaba ella, justificando su gesto. Al parecer, en su fugaz momento de sopor se emitieron imágenes de animales. Y de ahí que no prestara mucha atención… «Pilar, te digo una cosa. Puedes ir a trabajar a todos los programas de todas las cadenas. Luego, hija, pasa lo que pasa. Si el domingo la vimos trabajar en un programa de Televisión Española es normal que vayas con sueño retrasado».

«No voy con sueño retrasado», se ha defendido Vidal, entre risas. Lo cierto es que se ha tomado a bien las bromas: «¡Ha sido un segundo!». Jorge Javier la interrumpía para lanzarle una pullita en clave de humor: «¿Y tú quieres ir a Supervivientes?». Minutos antes, Pilar Vidal había hablado con el resto de colaboradores de la posibilidad de ir al reality, ya que es un formato que le gusta mucho.

Como suele suceder en estos casos, las redes sociales se han hecho eco de esta simpática anécdota. «Que pechá de reír me he dado con lo de Pilar Vidal, cuando la han pillado echando una cabezada. Cuando abre los ojos y esa boquita de piñón», dice un usuario. Otros aprovechan para recordar que les encanta su fichaje o lo bien que se desenvuelve, -cuando está despierta, claro está-, delante de las cámaras.