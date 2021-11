Kiko Matamoros es uno de los colaboradores que suelta más bombazos en su puesto de trabajo. Este lunes en ‘Sálvame‘ han hablado de la polémica que hay entre Isabel Gemio y Fabiola Martínez tras las declaraciones de la primera. Unas declaraciones desafortunadas, en las que aseguraba que la exmujer de Bertín Osborne podría estar de nuevo ilusionada. «Fabiola está guapísima, creo que puede estar enamorada de nuevo», dijo. Una conclusión que dista mucho de lo que opina la propia Fabiola Martínez. Esto le ha hecho estar en el ojo del huracán y Kiko Matamoros ha aprovechado para desvelar algo que hasta ahora no habíamos conocido. Y es que según el colaborador de televisión, hubo un tonteo con la mismísima Isabel Gemio.

Kiko Matamoros hace una inesperada confesión en mitad de la polémica en la que se ha visto envuelta Isabel Gemio

Tal y como hemos dicho anteriormente, esta tarde en el programa de Telecinco han hablado de la polémica entre las dos mujeres y Kiko ha aprovechado para desvelar ese posible «affaire» que no llegó a buen puerto. Jorge Javier Vázquez, quien también se ha pronunciado al respecto, le ha preguntado a Kiko si no le producía cierta «ternura». Ante esto ha respondido y además ha revelado algo sorprendente: “Sí, hubo cierto juego, coqueteo en una ocasión, bueno en más de una”, decía Kiko Matamoros para sorpresa de todos y recordaba lo sucedido: “Hace muchísimos años, en el 90 o por ahí”, ha respondido.

A pesar de que ha sorprendido a todos con esa confesión y sus compañeros de programa han querido saber más información sobre lo ocurrido hace tantos años, Kiko Matamoros ha preferido mantenerse cauto y no ha dado más detalles: «No es el momento de decirlo porque no quiero faltar el respeto a la gente”, ha sentenciado.

Respecto al tema de la polémica, quien también ha querido pronunciarse ha sido Jorge Javier Vázquez: «Todo el mundo sabe cuál es mi relación con Isabel Gemio, pero creo que a Fabiola se le ha ido la olla, lo que la Gemio ha hecho ha sido una chorrada», ha explicado el presentador. «¿Cuántas veces lo hemos dicho nosotros de los demás?», ha preguntado a sus compañeros. «Sé que ella me detesta o que no le caigo bien, pero le tengo cariño porque fue la segunda entrevista que hice en mi vida, es una señora que llevas viendo durante muchos años y, al final, quieras o no le coges cariño», ha dicho.

La respuesta de Fabiola Martínez a la presentadora

A Fabiola Martínez no le sentaron nada bien las palabras que Isabel Gemio hizo sobre ella. Por este motivo, Martínez mostró públicamente su descontento en su cuenta de Instagram. «¿Todo vale por vender noticias? ¿Qué opináis? Por cierto… el texto en el WhatsApp color verde lo escribo yo… Leedlo bien para que se pueda entender mejor. ¡Ah! Y esto lo hago porque obviamente no estoy enamorada…», ha escrito en redes sociales junto a un pantallazo de la conversación que mantuvo con la periodista.