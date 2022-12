El tsunami que han supuesto las las polémicas declaraciones de Patricia Conde sobre su paso por ‘MasterChef Celebrity’ siguen dando que hablar. Algunos de los compañeros de la presentadora ya se han pronunciado sobre sus acusaciones al programa, incluido el chef Jordi Cruz, quien ha respondido ya a la exconcursante. Este miércoles, a Pepe Rodríguez le han preguntado por la vallisoletana. Confiesa no haber hablado con ella. «No, no he hablado con ella. Sabe que la quiero, que le aprecio. Estoy simplemente sorprendido, pero respeto lo que ella pueda pensar porque lo que pueda pensar cada persona. Es una decisión tan personal que ahí no puedo entrar», dice.

Vídeo: Europa Press

El cocinero manchego segura que le guarda un enorme cariño a Patricia Conde y no puede hablar mal de ella: «Le tengo tanto cariño a patricia que no sería capaz de hablar mal de ella y creo que debería solamente hablar bien». Para el empresario y restaurador, lo que ha sucedido forma parte del anecdotario del programa. Considera que es normal que no siempre llueva a gusto de todos: «Llevo 10 años en ‘MasterChef’ todos los años siempre hay algo, siempre hay alguien que destaca, que suelta algo. No puedo decir nada. Ella sabrá, no sé».

«MasterChef’ es gran programa que a las celebrities los desnuda», dice Pepe Rodríguez.

Lo que sí tiene claro Pepe Rodríguez es que ‘MasterChef’ «es un gran programa, es un programa que a las celebrities los desnuda. Muchos salen y repetirían y otros no volverían a hacerlo en la vida».

Al margen de polémicas, Pepe Rodríguez ha hablado del recuerdo que guarda de Verónica Forqué, a la que conoció a su paso por ‘MasterChef Celebrity 6’. Él ha perdido a seres queridos y le ha resultado imposible no acordarse del vacío que ha dejado entre sus familiares: «Un año ha hecho de esta mujer maravillosa… Yo la llevo en el corazón. Tuve la suerte de compartir con ella algunos momentos y es un ser extraordinario. Qué pena que nos haya dejado. No queda otra. Yo perdí un padre, he perdido una madre, he perdido un cuñado y aquí hemos venido a irnos. Hay que irse dignamente».

El chef ha hablado también de Anne Igartiburu, que esta Nochevieja, por primera vez en 17 años, no dará las Campanadas en TVE. «Anne dirá ‘ya está bien, que llevo 17 año’. Yo he tenido la suerte de hacerlo con ella dos años, con lo cual, eso que me quito», ha bromeado sobre la que fue su compañera en Fin de Año en dos ocasiones. En lugar de la vasca, serán Ana Obregón y Los Morancos los encargados de dar a bienvenida a 2023: «Los que hay son maravillosos, los Morancos son súper reconocidos, los tíos más graciosos del mundo. Ana, que es parte de España. Creo que la queremos todos y les deseo lo mejor, creo que lo van a hacer de maravilla», dice Rodríguez.