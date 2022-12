La final de la última edición de MasterChef Celebrity, en la que Lorena Castell se alzó como ganadora, ha estado marcada por las incendiarias declaraciones de Patricia Conde. La presentadora acuso en redes a dos participantes de drogarse durante las grabaciones. Una afirmación que finalmente borró. El ultimo en pronunciarse al respecto ha sido Manu Baquero. El actor, que fue el segundo clasificado del talent show, subraya que el concurso fue «SANO», en letras mayúsculas. En clara alusión al sonado comentario de su compañera.

«Por supuesto que MasterChef fue exigente, intenso, competido, emocionante, SANO… era un concurso y así lo aceptamos desde el principio», ha escrito el intérprete en su perfil de Instagram donde ha rescatado una imagen junto a Lorena Castell de la final. También ha querido recalcar que para él la experiencia fue tremendamente positiva. «Repetiría una y mil veces». Además, ha aprovechado la ocasión para darle la enhorabuena a la vencedora con la que se midió en una exigente final.

Manu Baqueiro responde a la polémica de Patricia Conde

A través de este último post, el actor ha contestado a la polémica que se generó tras la final de MasterChef. El concurso se ha visto empañado por las declaraciones de Patricia Conde quien escribía esto en redes: «En mi vida nunca me he drogado, y en un programa de televisión con 14 cámaras enfocándome no haría algo así, soy buena, pero no idiota y me quiero, me respeto y quiero lo mejor para mi hijo y para mí. Sabes perfectamente quiénes son las 2 personas en esta edición que sí lo han hecho, todos los días. Mírate las imágenes del día del hipódromo, por ejemplo». Poco después, la presentadora decidía borrar las frases más controvertidas de este mensaje.

Según ha podido saber SEMANA, Patricia Conde recibió un tirón de orejas y le pidieron que cambiase sus palabras para no dejar en mal lugar la programa. Además del sonado comentario, también dijo que Jordi Cruz tenía un papel en el talent y que se limitaba a repetir lo que alguien le decía previamente por el pinganillo. La de Valladolid finalmente dio un paso atrás para rebajar la polémica, aunque reconoció que habían pasado cosas en el concurso que no aprobaba, entre ellas, no entendía cómo le habían apagado el horno durante una prueba decisiva.

La posición de la productora

Por su parte, la productora del programa ‘Shine Iberia’ se ha visto obligada a emitir un comunicado para responder a este escándalo. «Shine Iberia lamenta y niega las acusaciones vertidas por Patricia Conde hacia el equipo del programa así como hacia el resto de los concursantes de la última edición de MasterChef Celebrity. Comentarios inciertos que atentan contra el honor de todas las personas involucradas en la producción».

La experiencia de Patricia Conde como concursante del programa de La 1 coincide con la de Xuso Jones -quien participó en la tercera edición celebrada en el año 2018-. El cantante afirmó en su momento que los utensilios desaparecían de la cocina de repente, lo que multiplicaba con creces la tensión que se sufría durante las pruebas y generaba cierta polémica entre de los compañeros. «Vi cosas que no me esperaba, cosas que no te cuadran… Te pasan cositas y no te avisan. Respeto al programa, pero mi experiencia fue una mierda. En cuanto no te das cuenta te echan cosas a tu plato por la espalda».