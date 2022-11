Patricia Conde pareció rendirse durante la final de ‘MasterChef Celebrity’. Su actitud llamó la atención del jurado, quien no dejó de repetirle que diera un último esfuerzo e intentara ganarse la chaquetilla. No fue posible y ella junto a María Escoté se convirtieron en las últimas dos expulsadas del reality culinario. Ahora ha sido la presentadora quien ha dado explicaciones acerca de su comportamiento, asegurando que se vio sobrepasada por la presión y que eso le llevó a estar bloqueada. Insiste en que ella misma se quiso inmolar y deja caer que nadie debe creerse lo que pasa en televisión, pero ¿cómo sentarán estas palabras al talent culinario justo en el día en el que se emite la gran final?

«Un día nos dijeron “esto es un show, no un programa de cocina”. Ha habido amor, ha habido guerras, yo siempre he sido partidaria del amor y del humor. Y cuando me gritan o no me tratan bien, no lo sé gestionar. Realmente me bloqueé ante tanta presión, ( que ya venía bloqueada desde que echaron a Isa), no solo la del cocinado, sino la de toda la gente que tenemos en frente dando órdenes y sobre todo de lo que dirán de nosotros en redes sociales después. Que ya sabéis algunas terribles consecuencias. Nunca había visto MasterChef y quise investigar desde dentro. Y les estoy eternamente agradecida por la oportunidad de que todos me hayan conocido y ahora sepan que soy actriz y no presentadora por ejemplo. Lo he dicho muchas veces, soy sensible y vulnerable y mi salvavidas es el sentido del humor. Nos dicen que cocinemos, que peleemos, que hagamos un show divertido, como los que nos ha ofrecido mi querido Xavier», comienza diciendo Patricia Conde.

De este modo, Patricia Conde intenta transmitir que el objetivo si eres concursante no es solo aprender a cocinar, ser creativo y sorprender, sino también ayudar a que los espectadores permanezcan pendientes del televisor. Si bien ha querido pedir perdón por haber fallado si es que ha sido así, la comunicadora dice que durante el último programa creyó estar haciendo lo correcto. Quería dar un paso atrás y creyó que su actitud estaba siendo la acertada para ello. «Cada uno vive las experiencias a su manera, no todos somos iguales. A mí me gusta tratar a todos mis compañeros con respeto pase lo q pase, ayudar cuando he podido y en lugar de sacar el estrés gritando o insultando a los demás he preferido reírme de mí misma e inmolarme con un divertido show para quitarle hierro al asunto», añade.

Patricia Conde ha dado a entender que se bajó los brazos porque creía que a su compañero, Manu Baqueiro, le hacía mucha más ilusión clasificarse. «¿Sabéis lo que os digo? que el giro de la película era que Manu se llevara la chaquetilla porque se lo merecía más que nadie y me sobraban los motivos para frenar y dejar que me adelantara. Siento no haber sido más competitiva y ambiciosa, soy así, como habéis visto, tímida, algo rebelde, muy sensible y payasita, y sobre todo no puedo con las mentiras y antes de ofender a un compañero o creerme mejor que nadie, prefiero reírme de mí misma y ofrecer el show que tanto me pidieron cuando me echaron. Es televisión, no es real», finaliza.