El presentador, oculto bajo un disfraz de pulpo, ha sido la segunda gran sorpresa de la nueva entrega de ‘Mask Singer’.

Pepe Navarro ha sido el segundo concursante desenmascarado de ‘Mask Singer: adivina quién canta’. En la segunda gala del concurso de Antena 3, el presentador de ‘Esta noche cruzamos el Mississippi’ ha sorprendido a la audiencia del programa al quitarse la máscara que ocultaba su rostro. Participaba en el concurso dentro de un disfraz de pulpo, y

«Esto es divertidísimo, es emocionante. No sé si sabéis lo que se hace para llegar aquí. Cuando nos han recogido que te enmascaras y te metes en un coche íbamos rezando para que no nos parara la policía». Javier Ambrossi, de Los Javis, confesaba que había reconocido su voz de inmediato, nada más escucharlo cantar la canción ‘Solo contigo’. «Creí que me habías descubierto al empezar», le contestaba el cordobés.

«No me lo esperaba para nada», soltaba una sorprendidísima Malú, quien no podía dar crédito. No se le pasó por la cabeza que uno de los presentadores de mayor éxito de nuestro país estuviera oculto detrás de un enorme atuendo de animal marino. «Lo malo es que te pesquen», se lamentaba.