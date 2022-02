A lo largo de su vida profesional, Pedro Piqueras se ha enfrentado a todo tipo de situaciones. Algunas de ellas muy divertidas o casi surrealistas, como el día que Raquel Mosquera le dio paso al terminar la emisión de ‘Sálvame‘. Aquello sucedió el 23 de septiembre de 2020, tres meses después de haber terminado el confinamiento. Aquella noche, como cada jornada, el periodista esperaba que alguien del magacine de tarde le diera paso para abrir Informativos Telecinco. Lo que no imaginaba es que la encargada de hacerlo sería la viuda de Pedro Piqueras.

Jorge Javier Vázquez había propuesto a la colaboradora que diera ella paso a ‘Informativos Telecinco’ y ella accedió a tal «privilegio» encantada de la vida. Entregada a la causa, presentaba a Piqueras como si un gran artista fuese a entrar de un momento a otro en el plató: «Vamos a dar paso señores, a Pedro Piqueras. El gran Pedro Piqueras. Uno de los grandes del Telediario, que lleva muchos años en nuestra televisiones», decía, resuelta y espontánea. Tan grandilocuentes fueron sus palabras que no tardaron en hacerse viral.

Lo de Mosquera apenas duró apenas unos instantes, pero fue suficiente para que las redes sociales se hicieran eco del momentazo. Este miércoles, a Pedro Piqueras le han preguntado por el simpático incidente en su entrevista con Mara Torres en ‘El faro’, el programa que conduce en las madrugadas de la Cadena Ser y en los que repasa la vida del entrevistado.

Vídeo: Telecinco

En su encuentro cita con las ondas, Torres le ha preguntado a Piqueras por lo que pasó con Mosquera. «Nos has contado todo: lo bueno, lo malo, lo regular, la política, la sociedad, la cultura, la sanidad… Pero no tengo ninguna duda de que también te recordaremos por este momento glorioso«, le decía, antes de dar paso a la popular grabación del día en que la peluquera le dio paso desde ‘Sálvame’.

Pedro Piqueras: «Hubo un poco de crudeza hacia Raquel Mosquera»

«No me molestó en absoluto, pese a lo que se dijera. Raquel es una persona muy tierna«, respondía el presentador. «La conozco de Las Rozas, tiene una peluquería allí y más de una vez he pasado por allí a saludarla. Sé que ella en ese momento lo vivió como ‘¡qué bien!, ¡qué ocasión!, ¡voy a darle paso a esta persona a la que aprecio!'».

«En ese momento yo la vi que se ponía en jarras, que miraba a ver dónde estaba su cámara y se lanzaba a decir aquello», añadía. Pedro Piqueras no dudó en ponerse en contacto con ella después de lo que sucedió en directo porque se percató de que hubo «un poco de crudeza» hacia ella. «Al día siguiente la llamé a la peluquería. Le dije: ‘Raquel, ni te molestes por estas cosas, que a mí me ha encantado. Hubo tales comentarios en las redes… Siempre hay un roto para un descosido. Me agradeció que le llamara porque ella lo pasó mal con todo aquello», explicaba.