El astronauta español, Pedro Duque, pisa ‘Joaquín, el novato’ para convertirse en maestro de Joaquín Sánchez y enseñarle todo lo necesario sobre el espacio. Una entrevista de lo más divertida que ha dejado al jugador del Betis más de una vez con la boca abierta y sin poder articular palabra. El que fuera el primer español en pisar la luna ha contado todos los secretos sobre el espacio y ha compartido algunos detalles inéditos sobre su época como ministro de Ciencia e Innovación. ¿Quieres saber todo lo que el astronauta le ha contado al deportista? ¡Sigue leyendo!

Tal y como hemos asegurado anteriormente, Pedro Duque se ha sincerado sobre su etapa política. Durante tres años, fue ministro del Gobierno de España. El ingeniero fue nombrado en junio de 2018 como ministro de Ciencia, Innovación y Universidades hasta julio de 2021, cuando fue cesado por Pedro Sánchez a causa de una remodelación del Ejecutivo. «¿Qué es más fácil, ser astronauta o ministro de Ciencia?», le pregunta el capitán del Betis a su invitado. «Para ser astronauta te preparan y sabes que es lo que te vas a encontrar. Cada posible fallo tiene una posible respuesta. Para mí trabajar como ministro fue mucho más duro al principio de enterarme de lo que era. Aunque lo cogí con muchísima ilusión», revela Pedro Duque.

Pedro Duque habla alto y claro sobre su etapa política y revela cómo contactaron con él

Sin embargo, aprovecha su presencia en el espacio de Antena 3 para defender las acciones políticas que él mismo llevó a cabo durante su etapa como ministro. «Hay que convencer a todo el mundo de que hay que guardar un poquito de dinero para los nietos y los hijos. No se puede gastar todo en obras«, ha dicho a Joaquín Sánchez, quien está teniendo un gran éxito con su programa de entrevistas en las noches de los miércoles en Antena 3.

El presentador ha querido saber cómo contactaron con él para proponerle formar parte del equipo de Gobierno de Sánchez. Ante su pregunta, el ingeniero y astronauta ha revelado que fue el propio Presidente del Gobierno quien le contactó directamente y le propuso formar parte de la cartera de ministros. «Me llamó él (refiriéndose a Pedro Sánchez). Fue una llamada con número oculto«, ha revelado. Para él, no fue una decisión fácil de tomar y la sopesó durante un tiempo. Aunque eso sí, contaba con tan solo unas horas para dar la respuesta al Presidente.

«Tuve unas horas para pensármelo. Es de esas cosas que pensaba que, si no decía que sí, me iba a estar lamentando toda la vida. Visto desde fuera puedes pensar ‘¿Dónde te has metido?’, pero a veces uno tiene que hacer frente a su responsabilidad. Sabía que me tenía que meter y que lo tenía que intentar«, ha sentenciado sobre su etapa como ministro en el Gobierno de Sánchez.