Paula Echevarría se suma a la nueva temporada de ‘Got Talent España’ como jueza, donde trabajará mano a mano con otros rostros conocidos como Edurne, Dani Martínez o Risto Mejide. Una nueva cara que aportará aire fresco al formato y que, según la propia actriz, siempre la ha cautivado como espectadora: «Es un formato que, como espectadora, me ha hecho alucinar y me ha emocionado mil veces». La asturiana promete pisar fuerte en este talent show en el que pronto la veremos dando todo de sí y convirtiéndose, a buen seguro, en tendencia en redes sociales. Sincera, dulce y profesional, Paula Echevarría sabe que puede apoyarse en sus nuevos compañeros, quienes se han mostrado muy atentos con ella y quienes le han dado el calor que se merece.

«Mi padre es fan número uno del programa y fue con él con quien empecé a engancharme», dice Paula Echevarría, para quien esta oferta laboral ha sido un auténtico regalo. Siente ciertos nervios, lo cual es completamente normal si se tiene en cuenta que nunca había participado en un programa de este estilo. Paula está acostumbrada a ponerse delante de las cámaras como artista, pero no en este plano, una aventura que le apetece vivir justo en este momento de su vida.

«Reconozco que estoy un poco nerviosa. ‘Got Talent España’ lleva ya varios años de éxito y mis compañeros llevan mucho tiempo juntos. Seré como la nueva alumna de la clase, pero les conozco a los tres, son geniales y estoy segura de que encajaremos a la perfección. Creo que con Dani me voy a reír mucho, que Risto me va a dar mucho cariño, porque a pesar de su fachada es muy amable y cariñoso, y que Edurne va a ser con la que más cosas en común voy a tener«, comenta.

Otros famosos en ‘Got Talent’

Este jueves se ha anunciado su incorporación al exitoso programa de televisión, no obstante, todavía están centrados en los casting. Son 6000 candidatos y ahora están realizando pruebas de selección presenciales, por lo que ver a Paula Echevarría en plató puede que se retrase más de lo esperado. Las grabaciones, según se ha comentado, comenzarán próximamente, siendo muchas las expectativas que genera la presencia de Paula Echevarría en plató. Un puesto por el que han pasado otros famosos como Jorge Javier Vázquez, Paz Padilla o Eva Hache, entre otros, sin embargo ninguno de ellos sigue a día de hoy.

Paula Echevarría es una mujer polivalente, prueba de ello, que haya aceptado ser parte de este programa, a pesar de que es su primera vez en este rol. Sí se la ha visto como invitada de ‘Planeta Calleja’ o ‘True Story España’, donde ella contará sus anécdotas más desconocidas y donde podremos ver una faceta nueva de la también influencer.

