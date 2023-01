Dos años después de su diagnóstico de cáncer de colon, Julia Otero ha regresado a Televisión Española para ponerse al frente de un nuevo reto. Este martes ha regresado al ‘prime time’ de la cadena público con el programa ‘Días de tele’, un espacio que tratará acontecimientos históricos, eventos y momentos de la televisión del pasado y analizará sus relaciones con la época actual. Tras hacer historia con su programa de radio de Onda Cero, ‘Julia en la Onda’, con el que sigue cosechando éxitos, la gallega se atreve ahora con un proyecto audiovisual en la que fue su casa en sus inicios profesionales. Ilusionada, ha empezado el programa pronunciando un discurso centrado por completo en el contenido de su nuevo formato.

Vídeo: Televisión Española

«Si nos acompañan, creo que vamos a recordar juntos cosas que yo creo que no hemos olvidado», ha arrancado diciendo nada más ponerse delante de los focos. «Les propongo un viaje. Un viaje sobre nuestra vida. Un viaje que comienza con un acto tan familiar, tan sencillo, tan reconocido, como es sentarse juntos a ver la televisión».

«Esto no va de nostalgia, ¿eh?», aclara Julia Otero

«Nos hemos emocionado con ella, nos hemos reído, nos hemos cabreado. En fin, que hemos crecido con la televisión», continuaba. «En este programa vamos a recordar y vamos a analizar también aquellas historias televisivas que nos han marcado, incluso para bien. Pero ojo, porque este viaje no es un viaje al pasado. Partimos de él, eso sí. Pero esto no va de nostalgia, ¿eh? No. La televisión ha cambiado mucho y nosotros con ella. Por eso en este viaje también vamos a pasear por el presente. En realidad, la tele que hemos visto seguro que defiende y explica cómo somos hoy».

Por último, concluía: «Este es un programa dedicado a todos aquellos que, como nosotros, no pueden entender la vida sin la televisión. Hasta los que presumen, que los hay, de no verla, sufren o disfrutan de su influencia poderosa de la televisión. Hoy comienza ‘Días de tele’. ¡Bienvenidos!».

De su discurso inicial ha llamado la atención que no ha hecho referencia alguna a su enfermedad o al tiempo que ha estado en tratamiento contra el cáncer. No ha sido así. Julia Otero ha optado por aparcar sus experiencia personal al presentarse ante el público de La 1 con «un gran show donde se combinarán momentos de humor y buena música”, según reza la promoción que ya emite RTVE en todos sus canales. Su nuevo programa, además de invitar «a un viaje apasionante por la televisión», competirá contra el cine de Telecinco y laSexta, contra ‘Viajando con Chester’, presentado por Risto Mejide en Cuatro, y la telenovela turca ‘Hermanos’ de Antena 3.

La vuelta de Julia Otero a la pequeña pantalla era muy esperada por la audiencia. Después de diez años alejada de los platós de televisión ha vuelto a ponerse delante de las cámaras de la mano de Televisión Española con un espacio producido por LaCoproductora de Prisa Media que podrá verse todos los martes 22:50 horas.

Cabe recordar que el 22 de febrero de 2021, Julia Otero anunció a través de su programa radiofónico en Onda Cero, ‘Julia en la Onda’, que padecía cáncer de colon. Así dio comienzo a un duro proceso de tratamiento en el que ha puesto todo de su parte para recuperarse lo antes posible. Las sesiones de quimioterapia debilitaron sus fuerzas físicas, pero no su estado de ánimo. «La quimioterapia es un veneno, es un veneno controlado. El buen oncólogo es el que te lleva al borde del abismo, porque, cuanto más al borde estés, más duro le estás dando al tumor. Hay gente que no tolera todas las sesiones de quimioterapia. Yo aguanté las 9 como una jabata«, ha confesado.