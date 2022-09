Omar Sánchez se ha propuesto vivir la experiencia en ‘Pesadilla en el paraíso’ al máximo y seguir el ejemplo de su exmujer, Anabel Pantoja, dejándose llevar por lo que siente y sin pensar en lo que ha dejado atrás, fuera del concurso. Con ello, trata de dar pasos agigantados con Marina Ruiz, la joven extronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ de la que ha quedado prendado desde el inicio de la convivencia en un enclave rural. El canario entró a la masía ya resuelto sus sentimientos hacia su exmujer, pues había iniciado un sonado romance con Raquel Lozano, pero rompió con ésta días antes de dar comienzo el concurso, aunque bien podría vivir una segunda oportunidad ahora que Raquel va a entrar al programa.

Omar Sánchez y Marina Ruiz están cada vez más melosos y parece que la llama de la pasión va cobrando fuerza según pasan los días. Ya han dado el paso de darse besos e incluso ya planean cómo será su vida fuera de ‘Pesadilla en el paraíso’. Es ahí cuando toca hablar de sentimientos y el ex de Anabel Pantoja considera que ha comenzado a ilusionarse con Marina, pues reconoce que “noto mariposas en el estómago”. Ella parece corresponderle, pues también se está dejando llevar, lo que podría ser las bases de una relación que nace poco antes de celebrarse el primer aniversario de boda de él con su ex.

Quien parece haberse quedado fuera de juego es Raquel Lozano, que no está conforme con cómo se han desarrollado los hechos con Omar Sánchez. Su historia de amor duró apenas dos meses, pero fue intensa. Ella le reprocha que no fuese sincero a la hora de hablar de futuro, pues mantiene que días antes de comenzar el reality le juraba amor eterno, para después romper con ella para vivir la experiencia en ‘Pesadilla en el paraíso’ sin ataduras.

Y así lo está haciendo, por mucho que le duela a Raquel ser testigo de su incipiente amor. Ella ya ha tenido oportunidad de valorar el primer beso de la pareja, confesando que “a Marina me la creo perfectamente. Por lo que he visto sí que se puede ilusionar y ha ido muy poco a poco. Lo veo y veo que está sintiendo, lo habrá pasado mal y no quiere equivocarse”. Eso sí, no guarda la misma opinión respecto a Omar Sánchez: “Por parte de él, yo he tenido conversaciones con él y sé que ha preguntado antes por Marina. Quizás lo lleve un poquito preparado. Puede ser que luego estén ahí mucho tiempo y el roce haga el cariño. Pero dudo”, sentenciaba. Ahora que ella va a entrar al reality, ¿se cambiarán las tornas?