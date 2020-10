«Ana Obregón tiene que estar en la fase de un luto enorme, hay que esperar un tiempo de ese dolor», ha opinado la vedette en su vuelta a la televisión.

Norma Duval se ha convertido en otro de los fichajes estrellas de ‘La Hora de La 1’. La vedette se une así al plantel de colaboradores de la tertulia de crónica social presentada por Cristina Fernández y regresa a la televisión después de varios años alejada del foco mediático.

«No solo estamos encantados de tenerte aquí, sino que queremos tenerte más veces. Tenemos el privilegio de que Norma Duval va a ser colaboradora de este programa, de ‘La Hora de La 1’ y este viernes ya estarás en plató«, anuncia el pasado jueves la conductora de la sección para sorpresa de los espectadores. Ante esto, Norma Duval aseguraba que era un placer poder colaborar en el programa del ente público y contaba los minutos para poder disfrutar junto a sus compañeros. «Espero y deseo que sea una temporada maravillosa. Nos va a ir bien, vamos a disfrutar muchísimo, va a haber muchas sorpresas que no vamos a desvelar ahora. Y, sobre todo, tenéis un programa magnífico y estoy muy ilusionada de formar parte de vuestro equipo«, explicaba.

En su estreno, luciendo un impoluto vestido blanco, Norma Duval ha recordado la primera vez que comenzó a trabajar en Televisión Española y cuándo fue la última vez que estuvo en la cadena. Eso sí, insiste en que estaba encantada de estar en el magazín de La 1, aunque puede vivir sin televisión. Su regreso ha coincidido con el décimo aniversario de la muerte de su hermana y no ha podido evitar explicarle a la audiencia cómo se encontraba y cómo estaba viviendo esa fecha tan significativa. «Es una década y te vienen todos los recuerdos del instante, del momento en el que vivimos. A Carla la recuerdo con tanto cariño y amor que es como un ángel que me acompaña», asevera.

Horas antes, la que fuera vedette hacía uso de sus redes sociales para recordar a su hermana con unas emotivas palabras. «Hoy querida hermana hace 10 años que nos dejaste, pase el tiempo que pase siempre estaras presente en nuestros corazones ,tu familia», escribe.

Tras escuchar su bonito recuerdo, los colaboradores no dudaron en preguntarle por Ana Obregón, quien perdió a su pequeño del alma, Álex Lequio, el pasado 13 de mayo. Duval insiste en que no ha podido hablar con ella personalmente porque no se atreve a llamar, aunque reconoce que sí ha mantenido una conversación con uno de los hermanos de la actriz. «Tiene que estar en la fase de un luto enorme, hay que esperar un tiempo. Hay que esperar un tiempo de ese dolor. Mi tiempo de luto fue muy largo, necesité mucho tiempo», admitía. Por su parte, Boris Izaguirre coincidía con su compañera y hacía hincapié a que había que esperar a que fuera la actriz quien se comunicara con aquellas personas que necesitara.

La última vez que la vimos en televisión

La última vez que la vimos en televisión fue en el pasado mes de enero. La vedette abrió las puertas de su casa a Bertín Osborne en ‘Mi casa es la tuya’ y se abrió en canal con el cantante de rancheras. Yo he sido la última vedette en las revistas. Me gustaba mucho bailar. La vedette no ha muerto. Beyoncé y Madonna son vedettes pero adaptadas a la moda disco, al tiempo actual. Hoy en día las cantantes no se visten de cantantes. Una que rompió fue Rocío Jurado, con su vestuario rompía, se vestía con transparencias», comentaba entre risas.

Sin embargo, el momento más emotivo llegaba a la hora de abordar la triste pérdida de Carla Duval, algo que provocó que la presentadora tuviera que abandonar la entrevista durante unos segundos. «Era tan divertida, tan increíble… la gente no llegó a conocerla. Fue terrible porque si yo me hubiera enterado antes, hoy estuviera viva. Ella por no molestarme no me llamaba. Llevaba dos años sangrando y no me había dicho nada. Me quedé muerta. No voy a decir el nombre del ginecólogo porque lo hizo muy mal y nunca la controló. Ahí mi exmarido se portó muy bien, como se portó con mi hermana no se me va a olvidar nunca», decía casi sin poder articular palabra.