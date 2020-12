El presentador, que volvía a la televisión después de un año, ha confirmado que ha conocido a una persona muy especial a través de las redes.

Atrás ha quedado su último romance con Miriam Saavedra, Carlos Lozano ha recuperado la ilusión y así lo ha confesado él mismo en ‘Sábado Deluxe’. El presentador ha reconocido que está conociendo a alguien, pero que aún no han podido verse de forma física. La relación surgió por Instagram y, por el momento, todo fluye de forma adecuada.

Se trata de una persona totalmente ajena a este mundo y joven, no llega a la treintena. «Es muy guapa y muy buena persona. Es una chica normal que trabaja en una tienda». No han podido verse por las restricciones de movilidad que ha marcado la pandemia del coronavirus en las distintas regiones. Y es que ella no reside en la Comunidad de Madrid.

Ha destacado que es una persona que hace mucho deporte con la que ha encajado a la perfección y con quien mantiene largas conversaciones a diario. Ya tienen fecha para su primer encuentro. «Nos vamos a ver dentro de nada. No voy a decir el día, pero si todo va bien, os lo contaré».

Los motivos de su retirada

Tras más de un año alejado de la televisión, el presentador ha regresado con fuerza. Ha querido alejarse de un medio que le convirtió en estrella durante un tiempo, pero que en los últimos años fue totalmente traicionero para él: «Me he retirado un año para limpiarme de todo esto».

«Me fui de la televisión porque todo era muy tóxico. Lo he pasado muy mal». Esta etapa coincidió con la relación que mantuvo con Miriam Saavedra con quien protagonizó un sinfín de controvertidos momentos. «Pudo lo negativo en la relación», indicaba. Un capítulo que da por superado, pero que recuerda como muy doloroso. «Ella personalmente a mí me pidió disculpas, me dijo que se había equivocado y no lo había hecho bien. Le pedí que lo dijese públicamente. A toro pasado yo la excuso».

Además, no dudaba en señalar que la peruana ha sido la mujer que más daño le ha hecho en su existencia. «Lo malo y deleznable fue lo que me hizo a mí. Me enamoré y aposté por ella». Y calificaba su comportamiento de la siguiente manera: «Podía haber sido honesta y no hacerme perder el tiempo. Ese fue su error».

Actualmente, Carlos Lozano ha recuperado la ilusión en el amor y también desea embarcarse en nuevas aventuras profesionales. Ha recibido diversas propuestas para ser colaborador de televisión, un puesto en el que cree no encajar. Ahora está inmerso en un último proyecto: «Durante la pandemia me dio por escribir. Quiero hacer un guion sobre los 80, fueron una época muy buena. Estoy en la fase de coger ideas». Un trabajo que, por supuesto, tendrá algunos tintes autobiográficos y en los que expondrá todo lo que ha experimentado en sus 58 años de vida.