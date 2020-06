‘Operación Triunfo’ ha llegado a su final con una gala de clausura por todo lo alto. En ella, Nia, Hugo, Eva, Anaju y Flavio han competido hasta el último minuto por ganar en la última entrega del ‘talent show’. Los cinco concursantes que han superado los retos semana tras semana han vuelto a interpretar los temas con los que se presentaron en la gala 0 -celebrada el pasado mes de enero-. Pero solo uno de ellos se ha alzado con la victoria. Tras una noche llena de actuaciones de altísimo nivel, Nia se ha hecho con el 45% de los votos y ha demostrado ser la mejor candidata tras su paso por la Academia.

Los primeros en quedar fuera de la final fueron Hugo y Anaju, que quedaron quinto y cuarto finalista, respectivamente. En su despedida, el cordobés recordaba lo importante que es lanzarse y apostar por los sueños. «Que te tires de cabeza, que nunca se sabe lo que va a pasar, que solamente vivimos una vez. El que la sigue, la consigue», decía. Por su parte, la de Teruel apuntaba: «Ha sido una oportunidad bestial tanto para mí como para todos nosotros y estoy súper contenta de que ellos lleguen a la recta final del programa. Gracias al equipo, a todos, desde el primero hasta el último».

«Ha sido la mejor experiencia de mi vida»

Al final de la noche se cerraban las líneas para los votos y Roberto Leal desvelaba el nombre del ganador o ganadora de Operación Triunfo 2020 a los tres finalistas: Eva, Flavio y Nia. Fue la canaria la elegida como favorita de esta edición. «Estoy aquí gracias a mis abuelos, así que quiero darle las gracias a ellos. Y gracias a mi otra familia porque esa ha sido la mejor experiencia de mi vida. Las expectativas que tenía las he superado con creces», confesaba feliz la joven tras saber que regresaría a casa con un apetecible premio de 100.000 euros. La joven resumía así su paso por el programa: «He vivido la experiencia a tope y estoy muy feliz. Entré con inseguridades y me voy con ellas. He aprendido un montón en la Academia».

Nia, de 26 años, estudió el Ciclo Superior de Actividades Físicas y Deportivas, pero su pasión es la música. Antes de su entrada en la Academia había formado parte del Coro Oficial de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria y había trabajado en el elenco del musical ‘El rey león’. Su enorme disciplina, así como capacidad vocal, -comparable a la de grandes artistas como Beyoncé o Celia Cruz-, la convirtieron pronto en la gran favorita del concurso.

Así ha presentado Roberto Leal ‘OT 2020’ desde el salón de su casa por el coronavirus

Las emotivas palabras de Noemí Galera a la canaria

Poco antes de que Nia se hiciese con el puesto de ganadora del concurso, Noemí Galera, directora de la Academia, le recordaba a la concursante su enorme valía como artista. «Si yo tuviera que escoger a un tipo de concursante has sido tú. Cuando ves a mucha gente en un casting y se planta alguien delante como tú, dices: ¿Dónde estaba esta mujer? Has demostrado que el talento hay que tenerlo, pero hay que trabajar. No has hecho más que demostrarlo cada día». La joven le respondía con palabras de agradecimiento: «Gracias por darme la oportunidad de mi vida». Por su parte, Fortu, miembro del jurado, también halagaba el talento de Nia. «Haces que parezca tan fácil que roza la desfachatez. Eres la innominable por derecho propio. Gracias por la lección de profesionalidad que nos has dado».

Una edición marcada por la crisis sanitaria

La edición de 2020 de ‘OT’ ha sido única en la historia. Por primera vez en el concurso, el programa tuvo que echar el cierre como consecuencia de la crisis del coronavirus. Poco después de ser decretado el Estado de Alarma en España, el pasado 14 de marzo, la Academia no le quedó más remedio que echar el cierre y enviar a los concursantes a sus respectivas casas, respetando las medidas indicadas por las autoridades sanitarias para evitar el contagio ante el coronavirus.

El guiño de Nina a la primera edición de ‘OT’

Uno de los momentos más divertidos de la final de ‘OT 2020’ tuvo lugar cuando Roberto Leal se ha percatado del atuendo de Nina. La cantante y jurado lucía un traje de chaqueta gris que ya había llevado en la primera gala del ‘talent’, hace casi dos décadas. «Es el traje con el que salí en la Gala 0 hace 19 años«, decía. «19 años más tarde no está mal. Había pensado en ponerme el de Eurovisión, pero no».

El homenaje de los ‘triunfitos’ a Pau Donés

Un día antes de la clausura del programa, los concursantes de ‘OT’ dedicaron un emotivo homenaje al cantante de Jarabe de Palo, Pau Donés, fallecido el pasado 9 de junio, en el perfil de Instagram del programa. En él interpretaban fragmentos de canciones tan conocidas como ‘La Flaca’ o ‘Grita’.