‘La casa de papel’ llega a su fin. La serie española más exitosa de los últimos tiempos, que ha batido todos los récords a lo largo y ancho del planeta, pondrá a disposición de los usuarios de Netflix la última remesa de capítulos de su temporada final este mismo viernes 3 de diciembre. Un broche de oro para una trama que tiene enganchado al mundo y que supondrá la resolución a su último asalto, pero no el final definitivo para esta ficción. Al menos no para todos sus personajes, y es que desde Netflix se acaba de confirmar que ‘La casa de papel’ tendrá una serie paralela, un ‘spin off’ centrado en su icónico personaje, ‘Berlin’.

Lo hace justo cuando la expectación sobre esta serie es máxima, al ofrecer al público los últimos cinco capítulos de su quinta temporada y sabiendo que la repercusión mediática y viral será mayúscula los próximos días. No hay mejor forma de aprovechar este boom para comenzar a abrir apetito sobre lo nuevo que se traen entre manos y que ya está generando mucha curiosidad entre los amantes de esta ficción. Llevaba tiempo sonando con fuerza la posibilidad de lanzar un ‘spin off’ que ampliase el universo de ‘La casa de papel’ y nos brindase una nueva oportunidad de saborear más esta trama en la que los ladrones se convierten en los héroes y las autoridades y servicios de inteligencia en los villanos.

“Para algunos robar no es solo un trabajo, es una cuestión de libertad y rebeldía. Es una obra de arte, es una tradición. El universo de ‘La casa de papel’ continúa. ‘Berlín’ 2023, solo en Netflix”, escribían desde las redes sociales de la popular plataforma de streaming provocando un auténtico huracán, al mostrar imágenes clave de la ficción y cerrando el vídeo con un primer plano de Pedro Alonso, el actor que da vida al personaje protagonista.

Con ‘Berlín’, la nueva serie paralela de ‘La casa de papel’, Netflix quiere rescatar a uno de sus personajes más aclamados por el público, interpretado magistralmente por Pedro Alonso. Ya se venía rumoreando y Álex Pina, el creador de esta fantástica serie, ya dejó caer que la propuesta estaba sobre la mesa y que se estaba estudiando la posibilidad de dar forma a este nuevo proyecto. Parece que las negociaciones han dado sus frutos y más pronto que tarde podremos ver resurgir a ‘Berlín’ de sus cenizas y conocer mejor por qué tiene esa peculiar forma de entender el mundo, las relaciones y el poder. Por el momento son pocos los detalles que se han dado a conocer sobre esta nueva producción, tan solo que ya se han puesto manos a la obra para dar forma a la historia y que esta será emitida para el próximo año 2023.

El esperado final de ‘La casa de papel’

El creador de ‘La casa de papel’, Álex Pina, tenía mucha presión sobre sus hombros y es que no solo tenía como objetivo cerrar todas las tramas que quedaban abiertas en la serie para su esperado final. También tenía que hacerlo con maestría y sin defraudar a sus fieles, que se cuentan por millones en todo el mundo. Una vez satisfecho por un trabajo bien hecho, asegura que los últimos cinco capítulos de la quinta y última temporada están “muy equilibrados” y promete giros inesperados de guion, la resolución de todas las tramas y, sobre todo, muchas escenas de tensión que nos mantendrá pegados frente al televisor.

“Siempre intentamos ir más allá y ofrecer algo nuevo al espectador. La gran diferencia es que en la primera parte manejábamos la épica de la acción, de lo bélico y en esta parte vamos a lo más emocional de los personajes. Estamos ante un puzzle que se termina por completar”, asegura Jesús Colmenar, director y productor ejecutivo de ‘La casa de papel’ al presentar la última remesa de capítulos con el que cierran la serie y todas sus tramas aún por definir.

Úrsula Corberó ha asegurado durante la presentación oficial del cierre de ‘La casa de papel’ que ella ya ha tenido oportunidad de ver los últimos capítulos, pero que ha preferido no hacerlo. La actriz prefiere sentir las mismas emociones que los espectadores y por eso esperará a que se emitan el próximo 3 de diciembre para verlos y sentir la misma energía que recorrerá el mundo entero durante ese fin de semana, cuando se desgranen todos los detalles del final. “Como una fan más es una oportunidad que no podía rechazar. Sé algunas pinceladas del final, pero no sé qué pasa”, asegura, acrecentando el interés por saber qué sucede y cómo lograrán salir airosos, si lo hacen, los ladrones más famosos del mundo y que han puesto en jaque al Gobierno de España y todas sus instituciones con sus asaltos.