Le ha tocado interpretar a uno de los papeles más difíciles de Infiel, la serie turca que emite Antena 3 las noches de los domingos, con gran éxito, y que está a punto de llegar a su fin. Nazli Bulum da vida a Nil, una joven maltratada por su novio que, poco a poco, se empodera y libera de sus abusos, aunque sigue a su lado hasta el final. Algo que Nazli afirma que jamás haría. A sus 29 años, esta joven actriz ya ha producido sus propios trabajos como cineasta. Admiradora de directores como Pedro Almodóvar y Luis Buñuel, su sueño es trabajar algún día en España.

Tu personaje es víctima de la violencia de su pareja, Selçuk, pero lo sigue amando. ¿Qué opinas?

Esa fue una parte bastante complicada de resolver. Infiel es una adaptación de una serie

británica y en la historia original el personaje de Selçuk moría. Pero en nuestro caso,

este personaje era esencial para la historia y, además, la química entre nosotros era

muy fuerte, por lo que los creadores no querían renunciar a esta pareja. Aprecio la sensibilidad con la que se tocó el tema. Y siempre hemos querido dejar muy claro que esto es ficción; es muy importante para nosotros que el hecho de dar una segunda oportunidad a una persona como él no fuera un motivo para hacerlo en la realidad.

¿Qué le dirías a Nil si fuera tu amiga?

Que acabara con eso inmediatamente. Además, yo estaría dispuesta a ayudar en lo que fuese. Creo que no se pueden cambiar cosas en la gente; solo se puede ayudar a cambiar sus circunstancias. La solidaridad de las mujeres es una esperanza para el futuro del mundo.

¿Has encontrado alguna similitud entre tú y Nil?

Soy una persona de carácter suave como ella, me preocupo por mis amigos y soy muy emocional también, pero aparte de eso, no tenemos nada en común. Yo crecí en una zona mucho más segura, tenía una familia y mi hogar era un lugar donde recibía amor y libertad. Por suerte, yo no he estado sola en la vida, como le pasa a ella.

¿Te enamorarías de un hombre como Selçuk?

No, no me interesa ese tipo de macho dominante. Un hombre así no tiene ningún atractivo para mí.

Infiel ha tenido una gran acogida en España.

Me siento muy agradecida a todos los que nos siguen y nos quieren. Aunque todavía no he podido viajar mucho por España, siempre me ha encantado vuestro país, la cultura, el cine, el teatro y la gente.

¿Qué ha supuesto para ti esta serie?

Ha sido mi primer proyecto televisivo de larga duración y siempre ocupará un lugar especial en mi carrera. Intento elegir los proyectos minuciosamente, y esta fue una buena elección.

¿Cuándo decidiste que querías ser actriz?

Ha sido mi sueño desde que era una niña. Siempre he leído muchos libros, he visto teatro y películas, y recuerdo que me llamaba mucho la atención la idea de actuar y soñaba con estar en una película o sobre un escenario. Estudié en la escuela secundaria de Bellas Artes, en el departamento de Teatro. Luego seguí en la universidad y en mi segundo año, actué frente a la cámara. Y así ha ido continuando mi carrera.

Eres muy joven, ¿qué balance harías de tu carrera hasta ahora?

Mi objetivo siempre ha sido convertirme en artista y me siento afortunada de estar donde soñaba. Me importa mucho lo que mis películas le dicen al mundo y espero seguir por este camino.

¿Cómo es tu vida cuando no trabajas?

Mi trabajo forma gran parte de mi vida, porque el cine y el teatro son mi gran pasión. Pero en mi tiempo libre, que no es mucho, estoy con mis dos perros y mi pareja, y me veo con mis amigos. Me encanta viajar, aunque con el coronavirus tuve poca ocasión de hacerlo pero lo voy a retomar. Y llevo un año aprendiendo artes marciales, en concreto Muay Thai.

¿Eres familiar?

Sí, soy hija única y mis padres y yo somos una familia pequeña, aunque crecí con mis primos, a los que adoro, y nuestra casa está llena de animales. Tenemos una relación cercana. Mi carácter es honesto y de mente abierta. Soy de sangre caliente.

¿A qué aspiras?

Mi sueño es ser encumbrada por mis papeles como actriz y seguir haciendo y mejorando mis propios proyectos. He recibido algunos premios por el último cortometraje que hice y preparo mi primer largometraje. Y quiero que mi carrera cinematográfica sea más internacional. Pero principalmente sueño con trabajar…. ¡Hay tantos nuevos directores maravillosos y grandes historias únicas! Quizás algún día también pueda participar en alguna historia en España…