Las quinielas lo señalaban como uno de los claros favoritos para llegar a la final de ‘Supervivientes 2022’, pero no ha podido ser. Nacho Palau no ha podido cumplir su sueño de alzarse como vencedor del reality. Tras 100 días fuera de casa luchando contra todo tipo de adversidades en las costas de Honduras, el ex de Miguel Bosé ha quedado en un digno tercer puesto. Es lo que ha decidido la audiencia del programa

«Se lo dedico a mis hijos porque lo he hecho por ellos». Son las palabras con las que el escultor hizo balance de su paso por el concurso de Telecinco antes de tomar un avión rumbo a España. En su entrevista con Jorge Javier Vázquez en el plató del programa se ha mostrado satisfecho del papel que ha jugado como concursante: «No me ha dado rabia perder en absoluto. Las últimas semanas han sido maravillosas». Asimismo, ha explicado el motivo por el que su rostro está tan hinchado: «Me dio una alergia y me puse como un globo».

A lo largo de estos tres meses, Palau ha conquistado el corazón de la audiencia gracias a sus revelaciones sobre su pasado al lado de Miguel Bosé, con el que sigue enfrentado por la custodia de los cuatro hijos que tienen en común: Tadeo, Diego, Ivo y Telmo. Y es que tras la separación de la pareja los dos mayores permanecen con el cantante en México, mientras que los dos pequeños residen con Nacho en España, concretamente en la localidad valenciana de Chelva.

A lo largo de todo este tiempo a 9.000 kilómetros de casa lo hemos visto llorar recordando sus días de felicidad junto al cantante, su faceta como padre o hablando por primera vez sobre su actual pareja, con la que lleva un año de relación. En muy poco tiempo, el valenciano ha pasado de ser un auténtico desconocido para la mayoría de la gente a ser un rostro que promete seguir siendo activo en el mundo del corazón.

Ahora, Nacho Palau afronta el futuro con energías renovadas. Haber superado duras pruebas de supervivencia le han hecho darse cuenta de lo mucho que valora a sus seres queridos, en especial a sus pequeños, a sus familiares y a su actual novio, Cristian. «Empieza para él una etapa nueva de su vida, maravillosa, y estaremos a su lado, como siempre», ha recordado este jueves su hermana, durante el emotivo reencuentro con Palau en directo.