Muere Galindo, colaborador de ‘Crónicas Marcianas’, a los 81 años

Triste noticia para el mundo de la televisión. El mítico colaborador de ‘Crónicas marcianas’ y humorista, Galindo, ha fallecido este domingo 3 de marzo a los 81 años. Ha sido Paz Padilla la encargada de anunciar la noticia a través de sus redes sociales.

“Estoy muy triste. Era una de las personas más grandes que he conocido, muy buen compañero, cariñoso, una persona como pocas hay, hizo mi trabajo muy fácil, no te olvidaré, no te olvidaremos, todos te queríamos”, comunicaba la presentadora de ‘Sálvame’ en su cuenta oficial de Instagram.

3 El mundo de la televisión llora la muerte de Galindo Desde que se ha hecho pública la triste noticia, numerosas personalidades del mundo de la televisión han querido despedirse del mítico humorista a través de sus redes sociales. “Se ha muerto una gran persona a la que he querido durante muchos años. ¡Será difícil de olvidar!”, escribía Josep M. Mainat, quien fuera miembro de la productora encargada del programa de Telecinco, Gestmusic. “Puntual como nadie, experto en patatas fritas, guasón, educado y metódico. Siempre recordaré aquella fiesta de Crónicas en la que se me acercó y me dijo, ‘me marcho ya, te regalo mi ticket de copa”’ Con ese gesto me lo dijo todo”, escribía el colaborador Fernando Ramos. 2 El mítico señor Galindo Martí Galindo se dio a conocer en el programa de Xavier Sardá, ‘Crónicas Marcianas’, en los años 90. Tras esto, el colaborador desapareció de la televisión. La última vez que apareció en el medio fue de la mano de María Teresa Campos en ‘¡Qué Tiempo Tan Feliz!‘. 1 Jordi González comunica en directo la noticia Durante el debate de ‘GH Dúo’, Jordi González ha comunicado la noticia del fallecimiento a los espectadores y ha trasladado el pésame del equipo a la familia.

