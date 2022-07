Nacho Palau ha causado baja en el debate final de ‘Supervivientes’. Su ausencia se debe a un motivo de salud. «Está indispuesto», ha afirmado Carlos Sobera nada más arrancar el programa. El problema ha sido provocado por una alergia. «No es nada grave», tranquilizaba el presentador.

«No están los 16, falta uno, es Nacho Palau. Tiene una pequeña indisposición. Le mandamos un abrazo grande y esperamos que se recupere», ha afirmado Carlos Sobera al comenzar el último debate con el que se despide esta edición del reality más extremo de Mediaset. Un último programa al que han acudido el resto de concursantes. El valenciano ha querido pronunciarse al respecto a través de las redes sociales y ha explicado que fue precisamente este el motivo por el que no pudo rendir al máximo en la gala final. También fue la razón por la que tenía su rostro muy hinchado. «Después de tanto esfuerzo no estaba ni al cincuenta por cien. Estaba medicado con un corticoides por esta reacción alérgica. Fue un fastidio». El ceramista se ha mostrado abrumado por el apoyo de sus seguidores y ha pedido disculpas. Cabe recordar que ha terminado el reality como tercer finalista mientras que Alejandro Nieto se ha alzado como el flamante ganador consiguiendo los 200.000 euros.

Nacho Palau se reencuentra con los suyos

Después de cien días de aventura televisiva, la expareja de Miguel Bosé ha regresado a su lugar de residencia en la localidad valenciana de Chelva. Está siendo muy activo en su perfil de Instagram donde ha hecho partícipes a sus seguidores de estos primeros momentos. «Camino a casa. ¡Cuánto he deseado que llegara este momento!». Asimismo ha publicado el emotivo reencuentro con uno de los pilares de su vida: su madre. Ambos se fundían en un tierno abrazo de bienvenida nada más verse.

Nacho Palau se ha mostrado satisfecho por su concurso. «Se lo dedico a mis hijos porque lo he hecho por ellos», afirmaba durante la final. Además, no lamentó no haberse alzado con el ansiado premio. «No me ha dado rabia perder en absoluto. Las últimas semanas han sido maravillosas». Era uno de los grandes desconocidos de esta última edición de ‘Supervivientes’ y, poco a poco, la audiencia ha podido conocer de cerca a la expareja de Miguel Bosé. Su nombre saltó a la luz pública a finales de 2018 cuando comenzó su batalla legal por la filiación de sus cuatro hijos: Tadeo, Diego, Ivo y Telmo. Desde que ambos decidieran emprender vidas separadas, los hijos mayores están con el cantante en México, mientras que los pequeños viven en nuestro país con Nacho Palau. Se trata del primer gran reto televisivo de Nacho Palau. Hasta ‘Supervivientes’, el valenciano había preferido permanecer en un discreto segundo plano.