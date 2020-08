Carlota Corredera y Gema López han sido las protagonistas en el plató de ‘Sálvame’ este lunes cuando no han compartido una opinión y han tenido un encontronazo.

Por todos es conocidos que muchos de los colaboradores de ‘Sálvame’ suelen tener buen comportamiento con sus presentadores, a pesar de que muchas veces no compartan con ellos ciertas opiniones. Cuando ha ocurrido esto, algunos le han hecho saber que no estaban de acuerdo, pero siempre desde una postura pacífica. Pues bien, esto no ha pasado este lunes, cuando Carlota Corredera y Gema López protagonizaban un momento de lo más tenso en pleno directo al no compartir una opinión sobre una información que había dado Laura Fa.

Laura Fa aseguró que había un proyecto para que Las Campos hicieran una película con Santiago Segura, asegurando incluso que harían el papel de ‘Pretty Woman’. Ella misma ha querido pedir disculpas: «Yo me equivoqué en la forma de dar mi noticia. A mí cuando me llega, me explican que lo ha contado Carmen Borrego en una cena. Yo lo di por hecho y tendría que haber llamado a Santiago Segura. Lo llamé, pero pensé que la fuente era muy buena. Yo me expliqué mal. La mala suerte que tienen las Campos y la buena suerte que he tenido yo es que he podido hablar con Santiago Segura y él me ha explicado que Carmen fue la que le propuso que le hicera una película, pero que él no lo veía», explica Laura Fa.

En este momento, Gema López explica que el problema está en cómo se dio el titular. Y puedo decir Carmen Borrego dice que va a hacer una película con Santiago Segura. El problema de Laura es darle credibilidad a Carmen. Y lo que estamos haciendo hoy es desmontar la credibilidad de Carmen», dice Gema.

En este momento, Carlota Corredera apunta: «Lo que está claro es que la noticia no se cuenta bien. No es lo mismo decir ‘Santiago Segura quiere hacer una película con Las Campos’ que decir ‘Carmen Borrego cuenta a su entorno que Santiago Segura quiere hacer una película con Las Campos'». Acto seguido, Gema pregunta que qué titular damos.

Un encontronazo que ha sido el momento más comentado de la tarde

«Trabajando en ‘Sálvame’ a mí me llega por una fuente de Antonio David… vamos a ver… que trabajamos aquí…», le reprochaba Gema a Carlota, que le respondía que en todos los medios de comunicación se trabajaba igual. «No contamos aquí las fuentes así nos maten Carlota. Estamos exigiendo unas cosas porque es Carmen Borrego, porque si fuese otro haríamos titulares y titulares…», apuntaba Gema.

“¿Crees que yo pongo a Carmen Borrego por delante de Laura?”, preguntaba Carlota Corredera. «Lo acabas de hacer, que no ha contado bien la noticia. «Estás muy equivocada Gema, y además, estás tirando a tu propio programa, que estás diciendo que el periodismo que hacemos aquí que qué es… Discrepo absolutamente con lo que ha dicho Gema», decía contundente.

«Yo no estoy cuestionando a Laura, lo que le digo a Laura es que ella ha dado un paso adelante», sigue intentando explicar Carlota Corredera. Gema López ha pedido su turno para poder explicarse: «Me estás manipulando, mañana vengo aquí y hablo con el director. Pacto el titular con él porque me creo a Carmen y hago un cebo porque sino le restamos peso al titular».

Carlota y Gema no han conseguido llegar a un acuerdo en este debate que ha durado más de lo normal. Ambas han defendido sus pareceres, pero sin llegar a un entendimiento. No sabemos si al finalizar el programa han hablado de este tema, consiguiendo así dejar a un lado sus diferencias.

Una semana imparable para Carlota

Está siendo un verano muy intenso para Carlota Corredera, que hace apenas unos días se mudaba a una nueva casa a Aravaca, tal y como anuncia SEMANA en su edición de papel esta misma semana. Carlota Corredera sigue al pie del cañón. No solo en el plató de ‘Sálvame‘, donde continúa ejerciendo como presentadora algunos días a la semana este verano, sino también en su hogar, pues se acaba de mudar.

La gallega ha estado inmersa estos días, tal y como se puede ver en las fotografías exclusivas de SEMANA en nuestro último número, en su mudanza al que es su nueva casa. La de Vigo ha escogido una excelente casa que cuenta con todas las comodidades en la zona de Aravaca, en el distrito madrileño de Moncloa. Una vivienda que tiene tres dormitorios, una envidiable terraza y zonas comunes de lujo que serían capaces de conquistar casi a cualquiera, tanto que tiene como vecina a Terelu Campos, entre otros.