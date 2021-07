Después de meses cruzándose reproches en los medios, ambos colaboradores se han reencontrado. Así ha sido su tenso e incómodo cara a cara.

Un total de 847 días han pasado desde que Carmen Borrego pisara por última vez el plató de ‘Supervivientes’. Después de tanto tiempo alejada del que fue su lugar de trabajo, la malagueña ha regresado al plató para conocer en directo con quién concursará en ‘La última cena’, el talent de cocina que presenta Paz Padilla.

Nada más llegar al plató, el rostro de Kiko Hernández se transformaba por completo. Su cara no era de amigos, precisamente. «Vengo vacunada del Covid y tengo la pauta completa de Kiko Hernández», anunciaba la colaboradora. «Y con la cuenta corriente bajo cero», le espetaba el colaborador. Un ataque a la yugular al que la hija de María Teresa Campos respondió de inmediato: «Con la cuenta corriente como a mí me dé la gana». La guerra estaba servida.

El reproche de Kiko Hernández a Carmen Borrego: «Que luego no tenemos para pagarnos las vacaciones»

Y es que ambos llevan meses cruzándose todo tipo de acusaciones y reproches a través de los medios de comunicación. Se tenían ganas y en si tenso cara a cara han saltado las chispas. Kiko cargaba con toda la artillería y le echaba en cara las veces que ha hablado de él en diversas entrevistas: «Con todas las portaditas que te has hecho hablando de Kiko Hernández, si quieres te doy un besito en los morritos. ¡A tragar, que es lo que toca! ¡A tragar! ¡Venga! Que luego nos vamos de vacaciones y no tenemos para pagarnos las vacaciones».

Carmen procuraba mantener la calma ante los comentarios exaltados de su excompañero. «No estuvo bien lo que hizo Kiko con Terelu. No me parece injusto. Terelu no se lo merece. Todo lo que dijo de mí… Si no pasara de ello estaría loca, porque es diario. Me nombras hasta en la teletienda. Es una obsesión», decía. «Si tanto daño te hago», le respondía Kiko.

«Algunas veces veo la tele y me sales tú… Kiko está en su libertad de decir y hacer lo que quiera. Me nombra de cachondeo. No me acuerdo de lo que dice porque no tengo una libreta para apuntarlo… Me acuerdo de un collar que dijo: ‘Este collar que no le cabría ni a Carmen Borrego porque era muy grande», narraba la andaluza. Kiko no se quedaba callado: «Que siempre estás con la pela, la pela… y luego quejándote en las exclusivas. ¡Que ya importáis un pimiento! ¡Que no me hable!«, lanzaba.

El colaborador se mete con la «media papada» de Carmen Borrego

«Ahora tiene media papada«, añadía, en tono de burla. «Te iba a contestar, pero tengo más educación que tú… Relájate, que te va a dar algo», replicaba la aludida. Luego se dirigía a David Valldeperas, director del programa: «Yo no vengo a esto. Vengo aquí a la cena, no a discutir contigo. Basta ya de hablar mal de un programa que merece mucho respeto. Deja de hablar mal de ‘Viva la vida».

«Carmen es una de las que se puede enfrentar con Kiko al mismo nivel. La mayoría de la gente teme enfrentarse con Kiko, pero a Carmen la veo en el mismo nivel», comentaba Paz Padilla. «No tengo ningún miedo», aclaraba la colaboradora. Por último, ambos conocían que van a ser pareja de cocina en ‘La última cena’. Los enemigos televisivos más explosiva de Telecinco tendrán que ponerse de acuerdo para concursar juntos en este formato de cocina. ¿Sobrevivirán a esta prueba de fuego sin lanzarse los cuchillos a la cara? Tendremos que esperar a su debut como tándem delante de los fogones para comprobar si son capaces de superar esta complicada prueba…