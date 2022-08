Ya se conoce el nuevo nombre de otro rostro conocido que participará en ‘Pesadilla en el paraíso’, el nuevo nuevo reality de Telecinco. Se trata de Mónica Hoyos, quien se suma a la lista de los famosos ya confirmados: Gloria Camila Ortega, Pipi Estrada y Omar Sánchez, ex de Anabel Pantoja. Así, la ex de Carlos Lozano coincidirá con los rostros conocidos de moda en la pequeña pantalla. «No sé dónde me he metido», ha bromeado la presentadora.

«Voy a intentar ganar, que ya me toca. No estoy nada preparada. No tengo ni idea de cómo se hace el tema de las granjas. He vivido en un pueblo y no tengo idea de nada, pero voy a aprender. Voy con muchas ganas». Por su parte, Carlos Lozano ha comentado al escuchar sus declaraciones que le desea lo mejor: «Yo la quiero muchísimo, pero lo de volver juntos… es parte del pasado. Llevamos 16 años separados». Hoyos ha recalcado: «Apoyadme, por favor». La peruana ya participó en ‘Supervivientes 2019’, donde coincidió con su expareja.

Mónica Hoyos, un rostro habitual de Mediaset

Nacida en Bellavista, Perú, en 1977, Mónica Hoyos se trasladó con su familia a nuestro país a los seis años. Empezó a estudiar Periodismo, pero abandonó la carrera para dedicarse al mundo de la actuación. Empezó a trabajar en televisión en 1996 como azafata del ‘Karaoke’ de Telecinco. Como actriz ha trabajado en la telenovela peruana ‘Gabriela’ y en la producción española ‘Géminis, venganza de amor’, donde hizo el papel de villana. Tras un periodo alejada de la pequeña pantalla, regresó al foco mediático gracias a la participación de Carlos Lozano en ‘Gran Hermano VIP 4’. Después ha participado en programas de Mediaset como ‘Sálvame’, ‘Mujeres y Hombres y viceversa’ o ‘Ven a cenar conmigo’. Hoyos fue la primera concursante confirmada de ‘GH VIP 6’, reality en el que se convirtió en enemiga de Miriam Saavedra, ganadora de la edición y en ese momento pareja de Carlos Lozano.

La hija de José Ortega Cano, que fue la tercera concursante confirmada del concurso, se ha convertido ya en el fichaje estrella -hasta el momento- del espacio. La colaboradora entrará en el programa en medio de una tormenta familiar sin precedentes, cuando el matrimonio de José Ortega Cano y Ana María Aldón está en la cuerda floja. Esta situación tiene mucho que ver con su decisión de entrar en el espacio. Y es que prefiere alejarse de los problemas familiares.

«Casi prefiero estar ahí dentro que aquí fuera con la que hay montada», ha confesado en el plató de ‘Ya es mediodía’, donde también ha asegurado que su relación con la diseñadora -a la que ha dejado de seguir en las redes sociales-, es nula. Gloria Camila cree que estar unos días alejada de los problemas de pareja de su padre será positivo para todos: «Creo que me va a venir muy bien. Nos va a venir bien que cada uno haga su vida por separado y que cada uno tome sus propias decisiones».