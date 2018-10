Miriam Saavedra llega a las manos con Suso

4 Suso: “Eres un chupachups y no tienes cabeza”

Todo transcurría con normalidad, pero la actitud de Miriam Saavedra hizo que Suso perdiera los nervios y le dijera cuatro cosas gritando a Miriam: “No tienes respeto. Te sientan muy mal las fiestas y lo que bebes. Has llamado a Aurah zanahoria, das collejas, al otro le tocas el culo..Te voy a llamar chupachups…Eres un chupachups y no tienes cabeza…Eres una mierda seca. No tienes valores, ni educación, estás mal y podrida…Chupachups de mierda.. ¡Anda tápate!”, tal y como ha desvelado el Minutado de ‘Gran Hermano VIP’.