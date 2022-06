Este miércoles, La Fábrica de la Tele tira la casa por a ventana con motivo del ‘Sálvame Mediafest’, una gala especial en la que muchos colaboradores cantan con artistas conocidos del panorama musical español. Horas antes de cantar en directo ante millones de espectadores, los nervios estaban a flor de piel. Unos han soltado algún que otro gallo, otros han sudado un poco más de la cuenta. En el caso de Miguel Frigenti, el miedo se ha apoderado de él y le ha entrado un ataque de pánico. «Tengo miedo escénico desde pequeño. En las funciones del colegio me ponían de árbol para no tener que hacer nada», ha explicado el periodista.

Finalmente, ha sido el protagonista de este contratiempo quien da dado explicaciones sobre lo que le ha sucedido. «Llevo una temporada pasándola un poco mal y se me ha hecho todo un poco grande», ha comenzado diciendo. «Me he angustiado. Es un poco por todo. Me siento responsable porque estuve ensayando con los chicos. Me da un poco de pánico las críticas en las redes».

«Cuando he tenido que hacer algo en algún otro plató lo he pasado fatal», añadía. «Estudié Arte Dramático cuando acabé los estudios. Estuve tres eses y lo dejé», decía, sincero. Jorge Javier Vázquez ha intentado tranquilizarlo: «Lo único que le diría es que venga a pasárselo bien… Hay pocas cosas que den tanta vergüenza como cantar».

Cabe recordar que Miguel Frigenti lleva tiempo afrontando diversos problemas de salud. Su primer ingreso fue el pasado mes de abril debido a una pielonefritis aguda, una infección en la uretra que afecta a los riñones. A principios de junio, fue ingresado a causa de unas dolencias de las que no había hablado hasta ahora. Todo comenzó cuando se contagió con una bacteria que le ha provocado fiebres muy altas. «Hace tres semanas, tuve mucha fiebre y tuvieron que ingresarme para controlarla porque no bajaba«, ha contado hace unos días sobre sus recientes ingresos en el hospital. «Después de varias pruebas médicas, me dijeron que la bacteria que me había atacado era resistente a todos los antibióticos, de ahí que me hayan que tenido que tener ingresado y controlado. Voy todos los días al hospital de día para recibir antibióticos intravenosos». Si supera su miedo a cantar en público, está previsto que actúe en el ‘Sálvame Mediafest’ junto a Ladilla Rusa.