Trabajar en ‘Sálvame’ no es fácil y siempre lo han repetido hasta la saciedad no solo aquellos colaboradores que han decidido tirar la toalla y marcharse del programa más polémico de la televisión. También aquellos que aguantan hablan de lo duro que es exponer tu vida de tal manera a lo que pueda comentar cualquier persona o estar expuesto también a los duros comentarios de tus propios compañeros de plató. Algo que ya ha podido comprobar Miguel Frigenti, el último en incorporarse a la familia de ‘Sálvame’, que en tan solo tres meses ya ha discutido, reído, llorado e incluso ha hecho frente a un supuesto amante. Todo un caos.

Sobre esto ha hablado Miguel Frigenti en su última aparición pública en la reapertura del Bingo Las Vegas: “No me agobio, es el trabajo que he elegido, el programa que me está dando la oportunidad de trabajar, la tele ha cambiado mucho, yo si subo una foto a Instagram con mi novio no comercializo con ello. Yo llevo de colaborador tres meses y no he cobrado un plus por enfrentarme a este señor, me lo han colocado. Yo he afrontado el día y no me he sentado para hablar de mi vida. Respeto a los que lo hacen”, asegura el colaborador de ‘Sálvame’ a ‘Europa Press’. Ahora bien, ¿cómo se lleva con sus nuevos compañeros de trabajo? ¿Le han recibido bien? ¿Quién le ha sorprendido como compañero? Vea el vídeo, porque Miguel Frigenti no se calla nada.