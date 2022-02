Un micrófono abierto vuelve a hacer de las suyas, poniendo en serios apuros a los profesionales que se colocan frente a las cámaras. En esta ocasión la víctima de este aparato ha sido ‘La noche 24 horas’, del Canal 24 horas de TVE que trataba el conflicto interno que vive el Partido Popular con Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso como contrincantes. Sin embargo, el protagonista que realmente ha acaparado la atención de todos no han sido los políticos, ni tan siquiera los contertulios del debate, sino aquel que estaba en el baño desahogando su vejiga en el lavabo, lavándose las manos y después secándose con papel, sin saber que toda la audiencia estaba escuchando la cascada.

Vídeo: La noche 24 horas

“Son cosas del directo”, suele decirse siempre que sucede algo que no está recogido en la escaleta y deja al presentador sin palabras, pero en esta ocasión la típica mención no se ha realizado y tan solo una risa nerviosa ha tratado de pasar por alto lo que los espectadores escuchaban. Y es que no había lugar a dudas de lo que estaba sucediendo en el baño, dado que el sonido que se coló sonaba incluso sonaba con más fuerza que la propia voz de los profesionales que salían en cámara. Vea el divertido momento que ahora está pululando en las redes sociales y ganándose un puesto en el listado de lo más viral de la jornada.