Raquel Bollo lleva medio año sin trabajar en televisión. La última vez que la vimos ocupar su sillón de colaboradora en ‘Sálvame’ fue el pasado mes de enero, cuando dejó claro su enfado con la dirección del programa después de ésta anunciara que iba a revelar una información confidencial relativa a su actual pareja que podría empañar su relación sentimental. El encargado de dar el chivatazo a la cúpula era uno de sus compañeros: Gustavo González. compañeros

Entonces, la andaluza lamentaba que en su lugar de trabajo la hicieran sentirse acorralada. «En mi vida sé todo lo que tengo que saber. He estado de shock muchas veces. En lo que se refiere a mi marido, porque yo lo llamo así, no tengo ningún problema ni nada por lo que temer. Si me tengo que ir para ir contra la dirección del programa, lo haré», confesaba, emocionada.

«Me fui una vez dos años con la cabeza muy alta porque me llevé el cariño y la lágrimas de muchos compañeros. No sé cuál es la intención, pero es tan triste. Estuve dos años fuera de televisión. Dos años en los que seguí dando mucho este programa. Mis hijos han colaborado, mis padres han colaborado en todo lo que se ha pedido. Quiero decir a la dirección que valgo mucho como colaboradora, pero valgo más como persona». Sus comentarios sonaban aquella tarde a enfado y a decepción. Pero nada hacía presagiar que sus declaraciones provocarían un cisma total con ‘Sálvame’. Porque después de pronunciar estas palabras no volvió a su puesto de trabajo.

Raquel Bollo da carpetazo a su etapa televisiva

«Se aprende a vivir con ello. La herida se cierra, pero está ahí a medias. Me gané el respeto de mis compañeros. No les puedes pedir a tus compañeros que vayan en contra de su propio trabajo. Cuando lo vi injusto, me fui. Yo estuve dos años fuera de la tele», recalcaba en su último día en el programa de Telecinco. Quizás en su mente ya tuviera prevista la posibilidad de no regresar.

Lo cierto es que, seis meses después, Raquel ha dado carpetazo a su etapa televisiva. Se volcado al máximo en su vida familiar y se ha centrado en su nueva faceta como abuela. Su hija Alma le dio su primera nieta poco después de su última tarde en ‘Sálvame’: su nieta Jimena nacía el pasado 31 de enero.

Belén Esteban la echa de menos: «Es muy buena compañera»

Sus compañeros aún la echan de menos. Hace unos días, Belén Esteban admitía en directo cuánto la extraña. «Raquel es muy buena persona y muy buena compañera», recordaba ante la audiencia y a sus colegas. El resto de sus compañeros estaban de acuerdo con ella: la echan de menos. La mayoría de ellos destacaban su compromiso con el programa y charlaban de los motivos por los que no ha vuelto al programa.

Este tema también ha sido objeto de debate en las redes sociales. Algunos usuarios piden su vuelta: «Raquel Bollo tiene que volver como colaboradora en Sálvame». Otros, en cambio, creen que es mejor que se quede en casa: «A quién le interesa Raquel Bollo…a mí no, ya volverá como volvió la última vez arrastrándose, hasta que le falle el dinero del tío con el que está», señalan otros.

Una nueva etapa feliz

Hasta la fecha, Raquel Bollo se muestra feliz y tranquila en esta nueva etapa. Esta semana se la veía junto a Luis Rollán y Alejandra Rubio, la hija de Terelu Campos, disfrutando de una comida en Marbella. Sonriente y relajada, la ex de Chiquetete parece encantada. Alejada de la presión de su trabajo en la pequeña pantalla, ya no está tan expuesta al foco mediático. Y tiene todo el tiempo del mundo para dedicarse a sus seres queridos y a su negocio de joyas.

«La vida es un viaje de muchas curvas, de muchas rectas y de muchas subidas donde tú decides el destino. Aunque a veces hay señales que te indican caminos preciosos y otras que te indican por dónde no debes ir. Pero eso solo depende de ti, de tu valentía y de cómo te besen las heridas», explicaba recientemente en sus redes. ¿Qué camino quiere tomar ahora? ¿La veremos de nuevo delante de las cámaras o preferirá seguir el curso del destino y seguir sacando provecho a este periodo de paz? El tiempo nos dará la respuesta.