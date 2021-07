Horas antes de la gran final del ‘reality’, el presentador se ha pronunciado en las redes sociales.

En plena cuenta atrás para que llegue el fin de ‘Supervivientes 2021‘, todas las miradas están puesta en los finalistas: Olga Moreno, Lola, Gianmarco Onestini y Melyssa Pinto. Todos se juegan el premio del ‘reality’ en una gala final que este año no será guiada por Jorge Javier Vázquez. Es la primera vez que el presentador no se pondrá al frente de la gala final. ¿El motivo de su sonada ausencia? El de Badalona tiene un compromiso ineludible con el teatro.

Este viernes presenta «Desmontando a Séneca» en el teatro ‘Tívoli’ de Barcelona. Desde allí ha compartido un breve mensaje que da fe de lo entusiasmado que se siente al subirse a los escenarios en su tierra. «Barcelona, qué ganas te tengo», ha escrito hace unas horas en su cuenta de Instagram junto a una imagen suya en el interior del recinto.

Las palabras de ánimo de sus amigos ante su debut en Barcelona

De manera inmediata, su post ha provocado la respuesta de sus amigos. «Y yo ganas de ver la obra!!!!», le dice Maxim Huerta. La actriz Bibiana Fernández le comenta: «Maravilla de teatro de recuerdos disfruta, sé que lo harás a estas alturas de mi vida pocas cosas me ponen más que un teatro con gente disfrutando». Su compañero de ‘Sálvame’, Jesús Manuel Ruiz, le desea «suerte en la plaza» y le recuerda que «jugar en casa siempre es un plus».

El motivo por el que la final de ‘SV’ se celebra este viernes, en horario de ‘prime time’, tiene que ver con la encarnizada guerra de audiencias entre Telecinco y Antena 3. Mediaset ha decidido cambiar el horario del programa para competir contra otro de los cierres más esperados de la temporada: el desenlace de ‘La voz kids’. Esto explica, a su vez, por qué Javier no estará presente. Ya tenía acordada su función en la Ciudad Condal desde hacía tiempo. Con este cambio, casi de última hora, ha sido imposible eludir su cita con las tablas.

«No me ha vetado Rocío Flores o la familia»

Desde que Vázquez comenzó su andadura en ‘Supervivientes’, en el año 2009, el catalán no ha faltado a ninguna de las galas finales. Por eso, cuando se supo que no estará en el cierre definitivo saltaron todas las alarmas. Muchos creyeron que, quizás, Rocío Flores -que no quiere coincidir con él en plató- lo había vetado. «No vengo porque tengo teatro. No demos pie a esa teoría conspiranoica de que me ha vetado Rocío Flores, o la familia Flores… No, no, no», aclaraba el presentador en la semifinal.